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世界盃2026｜盧柏迪古疑不滿大數6球與馬殊理論 馬殊懶得理賽後高舉6根手指賀大勝

足球世界
更新時間：14:05 2026-06-19 HKT
發佈時間：14:05 2026-06-19 HKT

世界盃B組加拿大對上卡塔爾以6:0大勝，不過比賽過程中干拿被對手惡意犯規以致骨折離場，未知球隊是否因此受刺激，下半場全程猛攻亳無留手意慾，完場後卡塔爾主帥盧柏迪古疑對此感不滿，上次與馬殊理論，但後者亦並未過多理會，更高與象徵6球入球的手勢。

盧柏迪古不滿加拿大大炒馬殊懶理

加拿大今戰在約拿芬大衛帽子戲法下，以6:0大勝卡塔爾，除了穩固組內優勢外，亦為遭對手侵犯而傷出的干拿打出一場好波，然而卡塔爾主帥盧柏迪古對此似乎頗有意見，事關加拿大在領先下依舊沒有將大衛和施利拿連等主力換走，反而在面對9人應戰的卡塔爾更加強攻勢，控球率高達91%卡塔爾完全沒有任何機會，盧柏迪古賽後疑似不滿加拿大「趕盡殺絕」，上前和馬殊理論，但後者似乎不太認同擺手離開並和一眾愛將慶祝，更高舉象徵6球的手勢大肆慶祝。

賽後冷靜下來的盧柏迪古受訪亦沒有解釋衝突的細節，反將矛頭指向裁判判決，並指當務之急是令球員從慘敗中恢復。而馬殊被問及衝突時亦拒絕過多回應，直指：「我不會在這個問題上浪費那怕一秒的時間。」可見他亦不覺得大勝有問題。

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