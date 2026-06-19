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世界盃2026｜韓媒怒轟烏拉圭球證偏幫 斥東道主墨西哥全靠「主場雞」

足球世界
更新時間：13:18 2026-06-19 HKT
發佈時間：13:18 2026-06-19 HKT

美加墨世界盃A組次輪，南韓作客0:1憾負東道主墨西哥。賽後南韓輿論譁然，韓媒《Best Eleven》撰文狂轟烏拉圭籍球證泰謝華（Gustavo Tejera）執法不公，直指墨西哥勝之不武，全靠排山倒海的「主場哨」加持，令踢出好表現的「太極虎」大感不值！

「嚴哨」選擇性失蹤

泰謝華一向以「嚴哨」見稱，開賽僅4分鐘即向南韓核心李剛仁出示黃牌。然而，韓媒怒斥球證其後的哨聲卻對南韓「選擇性失蹤」。上半場南韓前鋒李剛仁一次突破時遭猛烈撞跌痛苦倒地；下半場黃喜燦在禁區頂被惡意侵犯，球證竟然全部視若無睹。南韓球員頻頻被粗野侵犯卻投訴無門，這種「選擇性寬鬆」令南韓吃盡苦頭。

韓媒斥球證受主場氣氛左右

更令南韓傳媒氣憤的是，由於泰謝華與墨西哥大軍同屬西班牙語系，雙方溝通毫無障礙。上半場尾段南韓好不容易博得犯規，墨西哥主帥阿吉雷隨即向球證施壓，兩人更在場邊進行長時間的「西語交流」，惹來偏袒疑雲。

韓媒痛批，在體育場主場球迷震耳欲聾的威壓下，球證的執法尺度明顯被氣氛左右，天秤嚴重傾斜。面對執法不公的「主場哨」，南韓最終無奈飲恨，令國內球迷與傳媒極度不甘，球隊的出線形勢亦頓時響起警號。

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