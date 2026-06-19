世界盃2026｜20歲瑞士神童文森比橫空出世 興奮高呼「童年夢想成真」

瑞士周四於世界盃 B 組次輪大打爭氣波，憑藉20歲「神童」文森比（Johan Manzambi）下半場後備上陣奇兵一路，在短短十多分鐘內梅開二度，帶領瑞士以4:1大勝波斯尼亞。這位一戰成名的年輕新星賽後表現得極度雀躍，形容能在世界盃舞台上「起孖」，簡直是「童年夢想成真」！

板凳奇兵上陣兩分鐘即士哥

在首仗失分後，瑞士國內輿論紛紛要求主教練耶堅（Murat Yakin）起用更多年輕新星，以打破由隊長格列沙加（Granit Xhaka）等老將主導的沉悶局面。耶堅今仗在第72分鐘順應民意，調入效力德甲弗賴堡的20歲全能中場文森比。此子上陣僅兩分鐘，便憑藉敏銳的門前觸覺，接應對手解圍不遠的皮球，第一時間窩利抽射破網為瑞士打破僵局。他隨後更策劃了球隊的第二個入球，並在末段接應同是後備入替的魯賓華加斯（Ruben Vargas）妙傳，冷靜射入個人今場第二球，協助瑞士最終以4:1鎖定勝局。

文森比賽後興奮表示：「老實說，這太不可思議了，這是我職業生涯中首個梅開二度！能在世界盃舞台上做到這一點，尤其是在我們首戰開局不佳的情況下，這真的是童年夢想成真！」

耶堅大讚：連教練團都意想不到

對於這位剛在5月協助弗賴堡闖入歐霸盃決賽的年輕新星，主教練耶堅賽後讚不絕口，大讚文森比具備極高天賦及能勝任多個位置的特質：「他是街頭足球出身的球員，擁有極強的創造力，他甚至能做出連我們教練團及對手都意想不到的奇妙舉動。雖然他仍需在紀律和戰術細節上更加進步，但他正走在正確的道路上。」

同場建功的老將施雲韋迪馬（Silvan Widmer）亦承認，文森比的驚艷表現將令國家隊掀起青春風暴：「足球需要經驗與活力的完美結合。在今天這場關鍵比賽中，像文森比這樣能一瞬間決定比賽勝負的年輕人，對我們來說至關重要。」此役過後，瑞士兩戰積4分，出線十六強已高唱入雲，文森比的橫空出世無疑為「十字軍」的爭冠前途注入了最強催化劑。