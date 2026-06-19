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世界盃2026｜南非主帥曉高布斯狠批捷克「唔想踢波」 兼踩阿特蘭大球場無氣氛

足球世界
更新時間：12:23 2026-06-19 HKT
發佈時間：12:23 2026-06-19 HKT

在周四於阿特蘭大平治體育館（Mercedes-Benz Stadium）舉行的一場世界盃 A 組分組賽中，南非憑藉末段的12碼以1:1逼和捷克，避免陷入出局邊緣。然而，南非國家隊主教練曉高布斯（Hugo Broos）賽後怒氣未消，在記者會上公開指責捷克隊根本「不想踢足球」，只懂利用高空球進行單調的肉搏戰；同時，他亦將矛頭指向比賽球場，直言該個有蓋體育館「根本不是足球場」！

嘲對手只懂高空轟炸 曉高布斯：真正愛足球的人不會喜歡

面對身材高大的捷克隊，南非今仗踢得相當吃力，最終憑藉迪保荷莫高拿（Teboho Mokoena）在比賽尾段射入12碼，才驚險搶回一分。雖然成功生還，但曉高布斯對捷克的「長傳急攻」戰術極度鄙視：「捷克是一支純體能化的球隊，他們根本不喜歡踢真正的足球，也不喜歡踢傳控球。他們的踢法非常直接，而且他們確實擁有這樣的本錢，每位球員都非常高大，這令我們在應付那些高空球時顯得極其掙扎。」

捷克主帥拒絕掀罵戰

曉高布斯續說：「這就是捷克的踢法。好吧，這算是一種戰術，我不能多說什麼，畢竟這是對方教練的決定。如果我是捷克教練，也許我也會做同樣的事。但我想說的是，如果你真的熱愛足球，你絕對會更喜歡南非今天的傳控表現，而不是捷克那種踢法。」

面對曉高布斯的公開挑釁，捷克主教練高碧克（Miroslav Koubek）賽後拒絕掀起口水戰，僅冷冷地回應：「那是他的個人意見。他可以擁有自己的看法，但我的看法與他完全不同。」

狠批平治體育館非足球場沒有氣氛

除了怒轟對手「唔想踢波」外，曉高布斯還批評今場的比賽場地，平治體育館：「如果我要說真話，這裏根本不是一個足球場。它是一個很漂亮、很漂亮的體育館，你想要的設施它都有，但除地面的草皮是屬於足球之外，其餘的一切都不是。這是一個有蓋的體育館，而我只喜歡在露天球場比賽。在這種巨型室內體育館裏，我完全感受不到任何足球氣氛。」

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