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世界盃2026｜首勝背後的代價！加拿大悍將干拿斷腳重傷提早畢業 領隊證實即動手術

足球世界
更新時間：12:08 2026-06-19 HKT
發佈時間：12:08 2026-06-19 HKT

加拿大在世界盃分組賽次輪大開殺戒，以6:0橫掃卡塔爾，惟卻要負上沉重代價，陣中中場主力伊斯馬爾干拿（Ismael Kone）在比賽中慘遭對手惡意攔截，導致小腿折斷，需由擔架抬離現場。賽後，主教練馬舒（Jesse Marsch）證實干拿將立即接受手術，其世界盃之旅已抱憾提早結束。

慘遭「收山腳」踢斷雙骨 轉會權威證實恐歇冬五個月

悲劇發生在比賽中段，卡塔爾球員艾森馬迪保（Assim Mabido）在一次明知無法爭奪皮球的情況下，從後遲到惡意攔截干拿，當場被球證直接出示紅牌驅逐出場，這亦是卡塔爾今場領到的第二面紅牌。

干拿被踢中後痛苦倒地，隨即由醫療人員用支架固定傷肢，並在溫哥華主場球迷的起立鼓掌致敬下，由擔架抬離現場，多名加拿大隊友目睹其傷勢時均顯得憂心忡忡。轉會專家羅曼諾（Fabrizio Romano）透露，干拿不幸遭遇了腓骨及脛骨骨折（即小腿折斷），預計將要休戰4至5個月。教練馬殊賽後亦強忍悲痛證實：「所有人都在為他祈禱，每個人都為他感到震驚。干拿目前已被送往醫院，正準備接受腿部手術。」

隊友高舉球衣致敬 痛斥對手「純粹想傷人」

雖然犯規的艾森馬迪保在賽後親自前往加拿大的更衣室向干拿致歉，而馬殊亦認為對方的攔截並非刻意傷害，但加拿大鋒將莊拿芬大衛（Jonathan David）依然對這次粗野攔截感到憤怒：「如果那個球你根本不可能贏得，那就完全沒有必要出腳，這純粹是想傷人！」

中場拍檔尤斯達基奧（Stephen Eustaquio）亦坦言，干拿的受傷對球隊是沉重打擊：「我們會非常想念他，他擁有我們球隊非常需要的『X因素』。」

值得一提的是，後備入替干拿的小將尼敦戴倫沙利巴（Nathan Saliba）上陣後不久便頂入建功，協助加拿大將比數拉開至4:0。建功後，沙利巴高舉干拿的天藍色國家隊戰衣慶祝，將入球獻給這位不幸重傷的隊友。加拿大終以六球大勝寫下歷史，但痛失中場核心，無疑令他們的出線前景蒙上了一層陰影。

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