世界盃A組迎來關鍵戰，由東道主之旅一的墨西哥對上南韓，賽前2隊各取一勝因此今場勝負將直接影響出線形勢，最終墨西哥的路爾斯洛慕把握南韓門將金承奎致命失誤補射破網，最終以1:0擊敗韓國，成今屆首支鎖定晉級隊伍。

上半場雙方亦踢得較為謹慎，並未有太多埋門機會，墨西哥20分鐘有比較大的機會，祖尼安基利斯接應佐治山齊士傳中頭槌，但被門將沒收，南韓亦一直利用一些長傳去創造攻勢，但一直未能造成太大威脅，最終戰成0:0返回更衣室。

易邊後墨西哥踢得更為主動50分鐘就有收穫魯爾占美利斯頭槌攻門頂高，但南韓門將金承奎衝出接球時未有留意前方隊友，相撞後皮球脫手而出落到路爾斯洛慕前補射中空門，為墨西哥打開記錄，75分鐘再有大機會，邊路埋伏的占美利斯接應祖尼安基利斯長傳，窄角度起腳但被金承奎撲出，87分鐘南韓有大機會門前補射，但被魯爾蘭祖化解守住1:0勝局，隨著同組南非逼和捷克，墨西哥亦成為首支鎖定淘汰賽的球隊。

