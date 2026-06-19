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世界盃2026｜冰火兩重天！上半場交白卷 最後20分鐘合入5球 瑞士4:1大炒十人波斯尼亞

足球世界
更新時間：05:03 2026-06-19 HKT
發佈時間：05:03 2026-06-19 HKT

世界盃B組第二輪分組賽上演了一場極具戲劇性的「半場悶戰、半場瘋狂」對決！瑞士與波斯尼亞在首70多分鐘幾乎令人昏昏欲睡，但比賽尾段卻突然化身瘋狂的「入球騷」。雙方在最後20分鐘內合共炮製5個入球，最終瑞士憑藉20歲超新星文森比（Johan Manzambi）梅開二度，加上魯賓華加斯（Ruben Vargas）及格列沙加（Granit Xhaka）各建一功，以4:1大炒末段踢少一人的波斯尼亞，強勢奪得出線主動權。

首輪齊和局 上半場悶戰預期入球創新低

今屆世盃B組形勢撲朔迷離，首輪分組賽中，瑞士1:1賽和卡塔爾，波斯尼亞亦以同樣比數與東道主加拿大言和。今仗雙方均不容有失，但在出線壓力下，上半場比賽節奏略顯平悶。瑞士雖佔據控球優勢，但波斯尼亞半場尾段的反擊亦具威脅。數據顯示，上半場雙方的預期入球（xG）僅得0.24，創下今屆世盃上半場次低紀錄，兩軍合共僅得7次射門，互交白卷回更衣室。

超新星挺身而出 文森比勁射破網掀高潮

換邊後，戰至下半場74分鐘，沉悶的局面終於被今場的主角打破！瑞士策動左路攻勢傳中，波斯尼亞後防頭槌解圍失誤，皮球剛好落在文森比腳下。這位年僅20歲的小將毫不猶豫，迎球起腳狂抽破網，為瑞士先開紀錄！

事實上，文森比的爆發絕非偶然。他今季在德甲球會弗賴堡表現八面玲瓏，更帶領球隊殺入歐霸盃決賽，並榮膺歐霸盃賽季最佳年輕球員。這腳打破僵局的入球，完美展現了這位歐洲球壇閃耀新星的價值。

波斯尼亞領紅 尾段上演極致入球騷

落後的波斯尼亞隨後兵敗如山倒。80分鐘，瑞士前鋒比列安保路（Breel Embolo）接應長傳獲得單刀機會，波斯尼亞後衛梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）情急下於禁區頂從後將其踢跌，球證直接出示紅牌將其驅逐離場。僅僅4分鐘後，瑞士把握打多一個人的優勢，由後備入替的魯賓華加斯在禁區內無人看管下輕鬆推射破網，將比數拉開至2:0。

戰至90分鐘，全場表現活躍的文森比再度發難，把握機會攻入個人今場第二個入球，成功「起孖」將優勢擴大至3:0。

補時階段高潮迭起 查卡十二碼完美埋齋

當球迷以為比賽大局已定時，洛杉磯體育場卻在補時階段迎來最後高潮，上演入球停不了的戲碼！波斯尼亞先憑藉艾敏馬歷（Ermin Mahmic）一記精彩絕倫的窩利抽射破網，成功為球隊「破蛋」追近至1:3。

不過，瑞士很快便作出回應。在比賽最後一擊，瑞士博得一記「十二碼」，由中場大將格列沙加操刀，他冷靜地將皮球射入網窩死角，毫無懸念地為這場瘋狂的尾段大戰畫上最圓滿的句號。最終，瑞士在尾段短短十多分鐘內連轟四球，以4:1血洗十人應戰的波斯尼亞，全取三分後在B組出線形勢中佔據絕對主動權。

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