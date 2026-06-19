世界盃2026｜南非取得今屆首個入球 1:1逼和捷克搶回1分

美加墨世界盃展開分組次輪賽事，A組兩支首輪輸波的球隊捷克對南非，捷克由沙迪歷6分鐘閃電開紀錄，但未能守到完場，被南非於81分鐘憑一記12碼扳平1:1，兩隊握手言和各得1分。

捷克半場領先1:0

捷克和南非於A組首輪同樣輸波，南非淨吞東道主墨西哥兩蛋，捷克則以1:2不敵南韓，故兩隊今仗都不容有失。而捷克甫開賽6分鐘，即由中場沙迪歷接應隊友阿歷山大蘇查卡的妙傳施射破網，閃電打開紀錄。

南非之後雖然控制比賽，上半場佔得63%控球，但攻門威脅性不大，加上捷克門將馬迪積高華表現穩健，為捷克半場守住1:0的領先優勢。

南非12碼扳平

換邊後，仍以捷克的攻勢較具威脅，歷卡斯施夫禁區頂截到皮球施展遠射，皮球被南非門將托出底線。之後捷克的右路角球攻勢，卡積治門前接應頂高。南非大難不死，於81分鐘藉馬錫高於右邊禁區頂起腳，省中捷克的柏華蘇歷手部獲12碼。迪保荷莫高拿為南非操刀12碼射龍門左下角入網，扳平1:1。之後雙方未能再攻破對手大門，以1:1握手言和各得1分。