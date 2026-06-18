世界盃2026│利物浦將以4000萬歐羅簽新晉西班牙國腳域陀蒙路斯 新帥力排眾議羅致

目前正隨西班牙參加美加墨世界盃的年輕鋒將域陀蒙路斯(Victor Munoz)，快將成為利物浦今夏第一簽。據報紅軍已向其效力球會奧沙辛拿激活其合約內的4000萬歐羅解約條款，在美國完成體測後就會正式落實。消息指外界對這位於上季才上位的新星半信半疑，但利物浦新帥伊拉奧拿認可其潛力，力排眾議簽下他。

紅軍激活蒙路斯解約條款

《英國廣播公司》周四報導，利物浦已激活了域陀蒙路斯合約內的4000萬歐羅解約條款，即將從奧沙辛拿簽下他。這名22歲新晉西班牙國腳，目前正隨狂牛出戰美加墨世界盃，紅軍派出工作人員和醫療團隊成員前往美國，周三與他進行體測，通過後就會簽約落實。消息指紅軍將會與他簽約6年，他們會分2期支付轉會費。

冒起僅一季受外界質疑

域陀蒙路斯孩童時期曾在巴塞隆拿青年軍訓練3年，隨後加入皇家馬德里青訓營，去年首次為皇馬一隊披甲，到夏天轉投奧沙辛拿。他剛季為奧沙辛拿於各賽事上陣36場，收錄7球5助攻，憑出色的表現獲西班牙教練迪拿富安迪賞識，今年3月首入西班牙國家隊，並參加今屆的世界盃。此子可勝任左右翼鋒，速度和突破力強，在主攻時有一定作用，但他僅冒起一季，為奧沙辛拿出場時的表現亦時好時壞，外界質疑他暫時未有實力於豪門立足。

伊拉奧拿力主簽下他

然而知情人士透露，紅軍新帥伊拉奧拿力排眾議要求球會簽下他，認可其潛力，球會亦相信他在伊帥的調較下可以按照預想的軌跡成長，所以決定花費4000萬歐羅簽下他。