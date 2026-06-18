Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│多款獨特臂章彰顯球員身份成就 C朗、美斯戴定制「傳奇」臂章

足球世界
更新時間：19:13 2026-06-18 HKT
發佈時間：19:13 2026-06-18 HKT

美加墨世界盃每位球員的球衣，左右臂位置都各有比賽臂章，此外國際足協同時新增了多個獨特的紀念刺繡臂章，彰顯球員的相關成就。例如巨星美斯和C朗拿度右臂上的「Legacy」傳奇章，就是參加5屆決賽周或以上的球員獨有，同時還有世盃金球獎、金手套獎專屬章，以及首次參加決賽周的「地標」新人章。

美加墨世界盃今屆多款獨特臂章彰顯球員身份成就。Footy headlines網上圖片
美加墨世界盃今屆多款獨特臂章彰顯球員身份成就。Footy headlines網上圖片

5人有定制「傳奇」臂章

國際足協在今屆世盃搞搞新意思，加入多款獨特刺繡臂章，放在賽事的臂章下方，彰顯球員的身份和成就。其中一款是「Legacy」傳奇章，給予參加5屆世盃或以上的球員，今屆就有5人戴上此傳奇章，包括美斯、C朗拿度、莫迪歷、紐亞、長友佑都，5人的臂章會因為不同國家而有對應的顏色，以及個人肖像剪影。

C朗拿度定制「傳奇」臂章。法新社
C朗拿度定制「傳奇」臂章。法新社

「地標」章、世盃金手套章、世盃金靴章各有特色

另外還有世盃金靴章，顧名思議是給予曾取得世盃金靴的球員，3位得到此款繡章的球員就是哈利卡尼、基利安麥巴比和占士洛迪古斯；而世盃金手套章就是曾奪得此獎項的門將獨有，達美安馬天尼斯、紐亞和泰拔高圖爾斯就是佩帶此臂章出場。同時首次參加世盃決賽周的球員，則有「Debut」(地標)章。

美斯定制「傳奇」臂章。法新社。法新社
美斯定制「傳奇」臂章。法新社。法新社

冠軍球隊戴金色臂章

而球衣本身的左右臂賽事臂章，亦有不同款色。右手世盃logo臂章，正常是黑色，但7支過去曾贏得世盃的冠軍球隊，就戴上金色特別臂章，包括巴西、德國、阿根廷、法國、烏拉圭、西班牙和英格蘭。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
暴雨 ‧ 持續更新｜天文台晚上8時30分再度改發紅色暴雨警告信號 但仍有大驟雨及狂風雷暴
社會
2小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
9小時前
女子被迫棄車逃生。fb：社區天氣觀測計劃
01:28
屯門亦園路洪水湧入車 女司機棄車逃生
突發
7小時前
01:28
黑雨｜多區水浸 區區有險情 市民狼狽
突發
6小時前
胡定欣與老公孖兩對星級夫妻西葡行爆「內訌」？ 陳山聰遇「最大詐騙集團」1分鐘戶口清零
胡定欣與老公孖兩對星級夫妻西葡行爆「內訌」？ 陳山聰遇「最大詐騙集團」1分鐘戶口清零
影視圈
6小時前
霍啟山傳結婚11月辦婚禮 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲將再做奶奶？
霍啟山傳結婚11月辦婚禮 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲將再做奶奶？
影視圈
4小時前
教育局宣布下午校學生停課。資料圖片
暴雨‧持續更新｜公共服務最新消息 文錦渡口岸晚上8時全面恢復所有清關服務
社會
1小時前
04:01
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
申訴熱話
11小時前
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
2026-06-17 15:05 HKT
黑雨突襲 上水行人隧道浸到似泳池 網民苦笑：屋企門口變黃河｜Juicy叮
網民直擊黑雨誇張水浸圖輯 上水行人隧道滿到似泳池 網民苦笑：屋企門口變黃河｜Juicy叮
時事熱話
4小時前