世界盃2026│多款獨特臂章彰顯球員身份成就 C朗、美斯戴定制「傳奇」臂章

美加墨世界盃每位球員的球衣，左右臂位置都各有比賽臂章，此外國際足協同時新增了多個獨特的紀念刺繡臂章，彰顯球員的相關成就。例如巨星美斯和C朗拿度右臂上的「Legacy」傳奇章，就是參加5屆決賽周或以上的球員獨有，同時還有世盃金球獎、金手套獎專屬章，以及首次參加決賽周的「地標」新人章。

美加墨世界盃今屆多款獨特臂章彰顯球員身份成就。Footy headlines網上圖片

5人有定制「傳奇」臂章

國際足協在今屆世盃搞搞新意思，加入多款獨特刺繡臂章，放在賽事的臂章下方，彰顯球員的身份和成就。其中一款是「Legacy」傳奇章，給予參加5屆世盃或以上的球員，今屆就有5人戴上此傳奇章，包括美斯、C朗拿度、莫迪歷、紐亞、長友佑都，5人的臂章會因為不同國家而有對應的顏色，以及個人肖像剪影。

C朗拿度定制「傳奇」臂章。法新社

「地標」章、世盃金手套章、世盃金靴章各有特色

另外還有世盃金靴章，顧名思議是給予曾取得世盃金靴的球員，3位得到此款繡章的球員就是哈利卡尼、基利安麥巴比和占士洛迪古斯；而世盃金手套章就是曾奪得此獎項的門將獨有，達美安馬天尼斯、紐亞和泰拔高圖爾斯就是佩帶此臂章出場。同時首次參加世盃決賽周的球員，則有「Debut」(地標)章。

美斯定制「傳奇」臂章。法新社。法新社

冠軍球隊戴金色臂章

而球衣本身的左右臂賽事臂章，亦有不同款色。右手世盃logo臂章，正常是黑色，但7支過去曾贏得世盃的冠軍球隊，就戴上金色特別臂章，包括巴西、德國、阿根廷、法國、烏拉圭、西班牙和英格蘭。