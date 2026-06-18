世界盃2026｜競爭進入白熱化小組賽次輪開波 韓國鬥東道主墨西哥 孫興民力爭今屆開齋

世界盃小組賽首輪已全部完結，亦意味各隊競爭進入白熱化，周四深夜次輪正式開踢，今輪勝負亦將直接影響到線形勢，而今輪亦會有A組第二南韓對上第一的墨西哥，2隊誓爭首名出線，陣中射手孫興民亦力拼首「士哥」。

捷克今場對南非亦成搶分機會。新華社

南非在揭幕戰中2將領紅大傷元氣。美聯社

捷克vs南非（Now616/618 深夜12:00）

捷克上場對南韓一度搶得一球先機，然而「太極虎」下半段發威，連追2球下反勝捷克，痛失寶貴3分，而今場對南非亦成搶分機會，事關南非在揭幕戰中2將領紅大傷元氣外，人腳上亦大受打擊，因此今仗將是捷克力拼出線的重大機會。

波斯尼亞今晚深夜3:00將對戰瑞士。美聯社

瑞士今晚深夜3:00將對戰波斯尼亞。美聯社

瑞士vs波斯尼亞（Now616/618 深夜3:00）

瑞士上場對卡塔爾猛攻不果26次埋門中僅憑12碼開記錄，但到尾段失守被卡塔爾逼和失分，所幸是陣中鋒將安保路狀態依舊勇猛，面對實力較為弱的波斯尼亞，雖然對手防守能力不俗，但上戰在下半場體能會明顯下降，因此今戰瑞士亦有望全取3分減少出線壓力。

加拿大和卡塔爾上兩場都憑尾段入球逼和對手。美聯社

加拿大和卡塔爾上兩場都憑尾段入球逼和對手。美聯社

加拿大vs卡塔爾（Now616/618 早上6:00）

加拿大和卡塔爾上2場都憑尾段入球逼和對手，但從表現上加拿大人腳上更勝於卡塔爾，在對上波斯尼亞一戰中亦較為佔優，除了首席射手約拿芬大衛外，上場後備上陣的施利拿連已展現出後備殺手屬性，今場鬥卡塔爾相信亦可取勝增加出線的機會。

墨西哥今輪對南韓這場勝負將直接影響到A組的首次名出線形勢。路透社

墨西哥今輪對南韓這場勝負將直接影響到A組的首次名出線形勢。路透社

墨西哥vs南韓（ViuTV99台，Now616/618 早上9:00）

墨西哥今輪對南韓猶為重要，在2隊都先取得一勝下，這場的勝負將直接影響到A組的首次名出線形勢，「太極虎」在上場反勝捷克後相信士氣亦會大增，上戰中場大腦黃仁範亦表現亮眼，在攻防兩端上對球隊亦貢獻良多，除了攻入一球外更交出一助攻狀態大勇，而反觀墨西哥上場雖全取3分，但隊長施薩蒙迪斯領紅對球隊而言打擊重大，相信表現亦會大打折扣，南韓射手孫興民上仗可能尚未入局表現未如理想，但今場相信亦有望「開齋」。





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世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。