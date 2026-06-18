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愛知·名古屋亞運會｜港足U23大軍初選出爐 上屆4強9名功臣亦在大名單

足球世界
更新時間：15:58 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:58 2026-06-18 HKT

中國香港足球總會周四公佈港隊征戰愛知名古屋亞運的U23代表隊50人初選大名單，其中9人如安永佳、潘沛軒等亦是上屆港隊歷史性4強的功臣，另外亦有李小恆、顏卓彬等大港腳主力在列，但因同一時間將有東盟盃，所以預計並不會入選決選大名單。

上屆港隊歷史性4強的功臣安永佳亦有入選。星島圖片
上屆港隊歷史性4強的功臣安永佳亦有入選。星島圖片
中國香港足球總會周四公佈港隊征戰愛知名古屋亞運的U23代表隊50人初選大名單。星島圖片
中國香港足球總會周四公佈港隊征戰愛知名古屋亞運的U23代表隊50人初選大名單。星島圖片
今屆亞運足球項目將於9月14日-10月3日，7月23日進行抽籤。星島圖片
今屆亞運足球項目將於9月14日-10月3日，7月23日進行抽籤。星島圖片

港足早前公佈29人集訓大名單，周四公佈的50人名單中增添了劉智樂，顏桌彬、勞烈斯、吳宇曦等眾將，40歲的艾里奧亦在大名單中，另外陣中亦有10人有亞運經驗，其中9人如安永佳、余在言等亦是上屆歷史性闖4強的功臣。

今屆亞運足球項目將於9月14日-10月3日，7月23日進行抽籤，但今屆亞運賽期與東盟盃的賽期有重疊，早前港隊新任主帥盧比度已提到會在2個賽事中的人腳選擇上會作平衡，然而因名單中亦有不少大港腳，因此相信不少超齡不港腳亦不會入選決選名單。另外女子代表隊初選名單亦已出爐。

 

男子代表隊：
守門員:韋俊軒、陳冠燊、張桂華、顏翱天、伍瑋謙*、潘尚希
後衛:李泳豪、亞歷斯祖*、艾里奧*、鐘樂安*、李毅凱*、黃浩然*、周緣德*、林澔希、慈 英、林千裕、龍梓軒、嚴啟倬、余煒廉*、 宏愷志、郭縉諾、宋紘毅、楊學敏、勞烈斯*、曾樂圖、曾以行
中場:楊卓鈞、余在言*、秦宇灝、戴子軒、栢尔馬高、何瀧浩、 趙聡悟、容 昊、胡晉銘*、顏卓彬*、羅振庭*、李樂謙 
前鋒:劉智樂*、吳宇曦、何東霖、馬 斐、李俊霆、陳傲軒、潘沛軒*、 李小恆*、馬希偉、安永佳*、杜俊暉、米 高 

女子代表隊:
守門員:梁蔚雅 、黃曉悠、李懿茵、吳卓蔚、李思瑩 
後衛:鍾貝琪、朱素君、蘇鎧霖、朱倩君、梁卿文、陳芷珊、馬澤純、司徒苑莹、曾麗薇、胡彩瑤、冼仲意、劉雅澄、魏 嵐、邱梓晴
中場:高栢齡、黃嘉詩、李淳慧、傅昭文、馮定研、陸愷晴、曾柏同、陳穎霖、陳綺馨、馮雪雯、王曉婷、陳穎晴、莊靜琳、巫欣希、 房樂晴 
前鋒:陳頌文、張煒琪、朱寶恩、韋婉婷、梁匡蕎、關詠瑜、李巧怡、黃芷翹  

*為超齡球員 
 

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