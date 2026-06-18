Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鐵人賴斯被換走惹受傷驚魂 賽後報平安：少少酸痛下場踢得﹗

足球世界
更新時間：13:19 2026-06-18 HKT
發佈時間：13:19 2026-06-18 HKT

英格蘭在美加墨世界盃旗開得勝，L組首輪4:2擊敗同組最強對手克羅地亞，順利全取3分。該隊中場大將迪格蘭賴斯(Declan Rice)在球隊於72分鐘領先1球時被換走，由於其鐵人特性無論於球會和國家隊比賽都甚少提早下場，惹來受傷疑魂，幸好他在賽後報平安，指自己下半場一直有些微酸痛，離場只是預防受傷，次輪可以披甲。

賴斯少有被換走

今場當英格蘭於72分鐘領先3:2，局勢仍未完全穩定時，主教練杜曹作出首次換人，一口氣換走3名戰將，包括中場大將迪格蘭賴斯。此子具有鐵人性質經常踢足全場，2年前的歐洲國家盃全部7場比賽都正選踢足，沒有提早退下火線，剛季於阿仙奴亦甚少被換走，歐聯由淘汰賽起亦每場都踢到球證鳴笛，今仗不尋常地於勝負仍未確定下就被換走，惹來受傷的猜測。

賽後報平安指下場繼續踢

幸好這名27歲中場報平安：「我完全無事，狀態極佳。只是在阿仙奴的下半季中，一直伴隨輕微的酸痛，這次換人純粹是預防性保護，下場我會正常出戰。」三獅下周二將再次出場，在K組次輪鬥加納。

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
暴雨‧持續更新｜天文台：根據現時評估 黑色暴雨警告至少維持到下午3時
社會
17分鐘前
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
23小時前
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
樓市動向
8小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
3小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
2026-06-17 13:26 HKT
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
影視圈
16小時前
李嘉欣與湯鎮業前妻躋身頂級名媛圈子 閃爆李國寶新抱生日會 上流貴婦圈位位身份顯赫
李嘉欣與湯鎮業前妻躋身頂級名媛圈子 閃爆李國寶新抱生日會 上流貴婦圈位位身份顯赫
影視圈
5小時前
04:01
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
申訴熱話
5小時前
世界盃2026｜C朗觸球最少、兩度失機 馬天尼斯：要求換走C朗毫無道理
世界盃2026｜C朗觸球最少、兩度失機 馬天尼斯：要求換走C朗毫無道理
足球世界
4小時前
黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲
黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲
影視圈
4小時前