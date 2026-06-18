鐵人賴斯被換走惹受傷驚魂 賽後報平安：少少酸痛下場踢得﹗

英格蘭在美加墨世界盃旗開得勝，L組首輪4:2擊敗同組最強對手克羅地亞，順利全取3分。該隊中場大將迪格蘭賴斯(Declan Rice)在球隊於72分鐘領先1球時被換走，由於其鐵人特性無論於球會和國家隊比賽都甚少提早下場，惹來受傷疑魂，幸好他在賽後報平安，指自己下半場一直有些微酸痛，離場只是預防受傷，次輪可以披甲。

賴斯少有被換走

今場當英格蘭於72分鐘領先3:2，局勢仍未完全穩定時，主教練杜曹作出首次換人，一口氣換走3名戰將，包括中場大將迪格蘭賴斯。此子具有鐵人性質經常踢足全場，2年前的歐洲國家盃全部7場比賽都正選踢足，沒有提早退下火線，剛季於阿仙奴亦甚少被換走，歐聯由淘汰賽起亦每場都踢到球證鳴笛，今仗不尋常地於勝負仍未確定下就被換走，惹來受傷的猜測。

賽後報平安指下場繼續踢

幸好這名27歲中場報平安：「我完全無事，狀態極佳。只是在阿仙奴的下半季中，一直伴隨輕微的酸痛，這次換人純粹是預防性保護，下場我會正常出戰。」三獅下周二將再次出場，在K組次輪鬥加納。