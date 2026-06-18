世界盃2026│葡萄牙入波後唔夠進取變和波 C朗唔怪隊友：「足球就係有贏有輸」

周四(18日)美加墨世界盃K組首輪，葡萄牙僅1:1賽和剛果民主共和國，未能全取3分。今場葡軍於開賽5分鐘火速開紀錄後，缺乏侵略性只顧控球而被逼和，隊長C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)賽後沒有因此而大發雷霆，反指足球就是有贏有輸，下輪繼續努力。而該隊入球功臣祖奧尼維斯(Joao Neves)賽後不理外界對C朗的批評聲音，大讚他踢得好。

葡軍75%控球率僅得7次射門

葡萄牙今場開賽5分鐘就憑籍中場祖奧尼維斯的頭槌火速開紀錄，領先後只顧控球而踢來缺乏侵略性，全場縱有75%控球率也好，只得7次射門，1次命中目標，對手剛果民主共和國反而8射2中，更在完場前追和1:1，並維持比數到完場。對於球隊錯失領先優勢，C朗賽後展現隊長風範，直言比賽就係有輸贏：「我們沒欠缺甚麼，甚麼都不缺。足球就是這樣，葡萄牙本來可以贏，亦可以輸。雙方都有機會。」他之後在社交媒體發文鼓勵隊友：「這不是我們想要的開局，但一切還未結束。昂起頭來，專注下一場比賽。」

C朗無怪隊友守唔住勝局

而外界認為葡軍失分的其中一個原因，是C朗表現差勁連累球隊，但入球功臣祖奧尼維斯就力撐他：「我們知道C朗為我們國家隊、為足球做出過怎樣的貢獻。他踢得非常出色，整支球隊亦很厲害。」