世界盃2026｜C朗全場25次觸球創新低 近10場國際大賽0入球

世界盃K組葡萄牙首場鬥剛果民主共和國，最終爆冷被剛果以1:1逼和，陣中巨星基斯坦奴朗拿度表現備受討論，全場僅25次觸球創自己在國家隊的新低，翻查資料C朗實際上10場國際盃賽都未有入球，深陷大賽入球荒。

C朗國內大賽表現底迷陷入球荒

葡萄牙首秀7分鐘就由祖奧尼維斯頭槌搶先機，但剛果在上半場補時階段由韋沙扳平1:1，最終亦保持比數握手言和，但今場葡萄牙41歲前鋒C朗表現卻備受關注，除了過程中2次錯失重大機會外，全場數據亦創尷尬記錄，C朗今場踢足90分鐘，但觸球次數僅25次創下自己在國家隊的新低，全場亦只有3次埋門0中目標，預計入球數（xG）僅有0.46，表現實屬強差人意。

而近年C朗在國際大賽（世界盃和歐國盃）的表現亦並不理想，近10場的國際大賽亦未有入球，根據數據分析機構Opta統計，在該10場比賽中C朗合計33次射門11次射中目標，但都無功而還深陷大賽入球荒。

