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世界盃2026｜賴斯透露杜曹半場嗌醒球隊 「真是出色的主帥」

足球世界
更新時間：07:53 2026-06-18 HKT
發佈時間：07:53 2026-06-18 HKT

英格蘭在世界盃旗開得勝，過程有驚無險，半場被為《ITV》評述的加利尼維利批評「一片混亂」。但英格蘭下半場表現脫胎換骨，迪格蘭賴斯透露杜曹半場訓話起了相當大作用。

比寧咸下半場開賽兩分鐘就為英格蘭射成3：2。路透社
比寧咸下半場開賽兩分鐘就為英格蘭射成3：2。路透社
賴斯透露杜曹半場訓話嗌醒了球隊。路透社
賴斯透露杜曹半場訓話嗌醒了球隊。路透社
英格蘭旗開得勝。路透社
英格蘭旗開得勝。路透社
拉舒福特為英格蘭埋齋。路透社
拉舒福特為英格蘭埋齋。路透社

加利仔半場評「一片混亂」

杜曹評球隊上半場表現「踢得緊張，難以找到節奏，太多向後傳球，在無球狀態下，也不夠勇敢」。英格蘭上半場兩度領先，但兩度被克羅地亞扳平；多名評述員半場時均對英格蘭的表現示擔憂，其中加利仔表示：「簡直是一片混亂。今場似乎不能依靠後衛，我們需要主動出擊去入球。我認為英格蘭反擊時表現更好，而自己禁區附近周旋時，似在為自己製造麻煩。」

杜曹：花了一段時間才找到狀態

但英格蘭下半場表現脫胎換骨，先是比寧咸在開始兩分鐘便為球隊再取得領先，到85分鐘更有拉舒福特埋齋，射成4：2完場。中場賴斯透露關鍵是杜曹：「下半場球隊在各方面的表現都出色。杜曹在半場休息時的表現可圈可點，他所用的字句、他所說的話，那是其中一個讓你想說『哇，這真是出色的主帥』的時刻。」杜曹亦表示：「我喜歡球員在下半場展現出的反應。我們花了一段時間才找到狀態，但我們確實找到了，非常正面。」

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