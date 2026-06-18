世界盃2026｜禾仙夏母親簽證費用獲豁免 可赴美觀看兒子鬥烏拉圭

佛得角門將禾仙夏鬥西班牙一戰成名，賽後他因為母親簽證費用問題，未能親自到場觀賽而落淚。但美國眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）宣布，禾仙夏母親的簽證費用獲得豁免，她將能夠飛赴美國觀看兒子作賽。

佛得角被美國政府列入名單，要求該國公民除簽證費外，還須繳交一筆1.5萬美元的可退還保證金方可入境美國。特朗普政府上月撤銷了世界盃持票者的這項要求，但當時高昂的費用已令這名40歲門將的母親Evora的行程告吹。

禾仙夏鬥西班牙一戰成名。美聯社

禾仙夏賽後落淚，他賽後解釋是因為母親未能到場觀戰。路透社

禾仙夏13年來都是佛得角的正選門將。路透社

禾仙夏的母親將可以飛赴美國，入場觀看兒子比賽。路透社

傑弗里斯：沒有母親應錯過見證兒子創造歷史

傑弗里斯今晨該筆簽證費用已獲豁免，令Evora將能夠出席佛得角周日在邁阿密鬥烏拉圭第2場分組賽：「當禾仙夏淚流滿面地透露，他的母親因簽證問題無法親臨現場觀看他這場精彩演出時，這份喜悅也蒙上了一層陰影。沒有任何母親應該錯過，親眼見證自己孩子創造歷史的機會。」

40歲的禾仙夏13年來一直是佛得角的正選門將，他於第一場分組賽時，面對西班牙的狂攻左飛右撲，貢獻7次撲救，成為佛得角取得世界盃隊史第一分的功臣。賽後他流下男兒淚，「我哭了，因為我是由祖父母養大的，可惜他們已不在這裏，幾年前已經離世，他們對我來說就是一切。我哭了，是因為我媽媽因為簽證問題無法來到現場。因為我們要繳付的簽證費用，我們沒能及時辦妥。我希望她能在這裏，但我也非常高興。」