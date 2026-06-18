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世界盃2026｜C朗觸球最少、兩度失機 馬天尼斯：要求換走C朗毫無道理

足球世界
更新時間：06:18 2026-06-18 HKT
發佈時間：06:18 2026-06-18 HKT

41歲的基斯坦奴朗拿度第6次出戰世界盃的首場比賽，面對剛果民主共和國於下半場兩度錯失良機，最終兩軍各一言和。有質疑指C朗已過巔峰，而主帥馬天尼斯賽後拒絕評論愛將的表現，並強調「換走C朗毫無道理」。

C朗六戰世界盃，首場分組賽未能領軍取勝。路透社
C朗六戰世界盃，首場分組賽未能領軍取勝。路透社
C朗下半場兩度失機。路透社
C朗下半場兩度失機。路透社
C朗今場沒有士哥。路透社
C朗今場沒有士哥。路透社
C朗全場觸球25次。美聯社
C朗全場觸球25次。美聯社

全場觸球25次 馬帥暗示支援不足

球王對決，相比早一日連中三元的美斯，C朗今晨的表現失色得多。下半場他有兩次良機，但近門受壓下起腳均未中目標。C朗是今場葡萄牙上陣超過45分鐘的球員中，觸球次數最少的，全場僅觸球25次。馬天尼斯賽後拒絕具體評論C朗今場的表現，並暗示這名當家前鋒未獲得所需的支援：「我們必須充分運用場上所有球員。主攻手（C朗）需要靠近小禁區，而我們需要把皮球送到他腳下。」

「C朗經驗至關重要」

被問及是否考慮過撤換C朗，馬天尼斯表示對方的經驗至關重要：「在一場需要入球的比賽中，把世界足壇最出色的射手換走毫無道理。對我們而言，在這樣的時刻，C朗在禁區內的經驗非常重要。他吸引防守球員的方式很重要，我們利用這些空間同樣重要。當需要入球的時候，顯然需要有C朗在場。」葡萄牙下一場將鬥烏茲別克，而最後一場的對手是哥倫比亞。

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