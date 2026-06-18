世界盃2026｜英格蘭兩度領先被追平 4：2有驚無險挫克羅地亞

英格蘭出戰世界盃首場分組賽，於L組鬥同組最強的克羅地亞。英格蘭上半場兩度領先被兩度追平，但下半場連入兩球，最終以4：2擊敗克羅地亞，旗開得勝。

門將過早離開門線 卡尼重射12碼中鵠

克羅地亞9分鐘便輸12碼，莫迪歷不知道背後的馬度基衝前搶球，一腳踢中對方。英格蘭由哈利卡尼操刀，被克羅地亞門將捉到路撲出。但克羅地亞門將利華高域的腳過早離開門線，經VAR翻看後判重射。卡尼再次主射，再次射向門將的左手邊，今次成功破網助英格蘭領先1：0。

落後的克羅地亞於36分鐘扳平，彼達蘇錫回傳為巴杜連拿校好炮台，後者第一時間抽射上角，比克福特飛盡仍未能阻止皮球破網。英格蘭於42分鐘再度領先，迪格蘭賴斯開出角球，卡尼走位後無人看管下頭槌破網。但克羅地亞於上半場補時5分鐘第二度扳平，佩列錫接應傳送頭槌二傳，後上的穆沙趕到為「格仔軍團」扳平2：2完半場。

比寧咸個人表演

英格蘭下半場甫開賽兩分鐘便再入球，比寧咸於右路壓入禁區射遠柱，擦內柱入網以3：2再次領先。英格蘭的角球極具威脅，49分鐘的左路角球，克羅地亞門將利華高域出迎摸不到皮球，但尼高奧萊利無人看管下頭槌頂中網側；55分鐘到右路角球，但奧萊利和安東尼哥頓先後近門頭槌，均被利華高域化解。

拉舒福特助英格蘭奠勝

克羅地亞於中段後搶回不少攻勢，其中馬高柏沙歷於右路盤球切入中路起左腳，但過不了比克福特。英格蘭之後憑後備入替的拉舒福特於85分鐘左腳一扣，右腳燙網仔入，奠定4：2的勝局。