世界盃2026｜C朗領葡萄牙首戰失分 剛果民主共和國取隊史第一分

六戰世界盃的基斯坦奴朗拿度領軍的葡萄牙，出戰今屆首場分組賽於K組面對剛果民主共和國。葡萄牙最終僅以1：1賽和剛果，後者取得世界盃隊史第一分。

葡萄牙上半場6分鐘便打開紀錄，祖奧尼維斯接應柏度尼圖的左路傳中，頭槌頂破剛果大門，領先1：0。葡軍上半場控球率接近八成，傳球489次、是剛果的4倍，但事實上預期入球值比剛果還低。剛果上半場的射門比葡萄牙多4次，最終於上半場最後一擊有收穫，憑尤尼韋沙的頭槌扳平1：1。

C朗兩次射門無功而還

下半場葡萄牙的攻勢稍有起色，但於55分鐘「食詐糊」；簡些路接應祖奧尼維斯心口二傳，將皮球送入網窩；但簡些路越位在先，入球無效。葡萄牙之後在右路的配合多次找到突破，包括68分鐘的右路橫傳予C朗，後者今場首次攻門但他人前波後，起腳斜出；74分鐘C朗再接應右路的橫傳，在差不多的位置起腳，但同樣無功而還。

葡萄牙1：1剛果

剛果則以反擊製造威脅，但最後一腳傳送質素有限，未能真正威脅葡萄牙大門，但這亦足以讓他們創造歷史。剛果最終以1：1賽和葡萄牙，取得隊史在世界盃的第一分。