西甲│傳拿達路馬天尼斯即將加盟皇馬 轉會費1億歐羅料成摩連奴第5簽

德國《圖片報》周二(16日)報導，正隨阿根廷出戰美加墨世界盃的國際米蘭射手拿達路馬天尼斯，快將加盟西甲豪門皇家馬德里，轉會費總數預計超過1億歐羅。若然成事，這名國米隊長大有機會成為摩連奴重投銀河艦隊後第5宗收購，亦是球隊今夏最昂貴收購。

皇馬仍未簽入高價巨星

皇家馬德里主席佩雷斯早前成功連任後，曾表示會簽下一位身價高達1億5000萬歐羅的球員，外界認為他提及的球員就是拜仁慕尼黑鋒將米高奧利斯，可是該德甲班霸隨即指此子是非賣品。而銀色艦隊之後以此價格向馬德里體育會求購祖利安艾華利斯，同樣被這支同市宿敵拒絕，至今仍未簽下一位明星級球員。

傳拿達路馬天尼斯即將加盟皇馬，轉會費1億歐羅料成摩連奴第5簽。法新社

傳拿達路馬天尼斯快將加盟

《圖片報》指皇馬相中的高價球員，就是艾華利斯的阿根廷國家隊隊友拿達路馬天尼斯。報導指皇馬已經與國米接觸，交易進展順利，該名28歲鋒將即將由意甲轉戰西甲。知情人士指佩雷斯一直欣賞馬天尼斯，認為他渴望勝利的特點和領袖風範，可以改善皇馬的更衣室格局，摩連奴亦認可其鬥志。

古古列拿已落實來投

如果成事，拿達路馬天尼斯有望成為皇馬今夏第5簽，頭4宗交易暫時只有左閘古古列拿落實，但另外3人伊巴希馬干拿迪、貝拿度施華和右閘鄧費斯加盟在即。