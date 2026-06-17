世界盃2026│約旦輸波但有士哥 3支新丁有收穫唔駛做四零部隊

今屆美加墨世界盃擴軍至48隊，4支新丁受惠於球隊數目增加而獲得參賽機會，當中有3隊已經出場。亞洲代表約旦雖然於周二(16日)J組首輪1:3不敵奧地利，但成功取得入球，肯定不會成為四零部隊。事實上之前出賽的新丁庫拉索和佛得角，不是有分數進帳，就是取得士哥，3隊都不會落得「四零」的下場。

3支新丁有積分或入球進帳

約旦今場面對奧地利一度追和1:1，只是末段連失2球才輸1:3，未能取得分數。然而這支西亞球隊初戰世盃取得入球，就算餘下兩仗全敗出局也好，至少有入球不會淪為四零部隊。事實上今屆另外2支初哥都有收穫，H組的佛得角0:0賽和西班牙，錄得近屆決賽周最大冷門賽果之一；E組的庫拉索鬥4屆世盃盟主德國，就算大敗1:7也好，比賽期間取得入球一度逼和，令人眼前一亮。

對上一支新丁做世盃四零部隊是國家隊

近屆的世盃初哥都能夠擺脫四零部隊的下場，上屆卡塔爾盃世盃東道主首次出戰無分落袋，但有個士哥；18世盃新丁冰島取得1分、另一隊巴拿馬就有2個入球；14世盃波斯尼亞初戰世盃於分組賽以3:1擊敗伊朗，取得3分：06世盃特立尼達和多巴哥取得1分、烏克蘭闖過分組賽和16強，最後8強止步；對上一支於世盃成為四零部隊的新丁，就是02世盃的國家隊，他們於分組賽接連不敵土耳其、巴西和哥斯達黎加，並未能取得入球。