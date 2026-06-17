世界盃2026預告｜美斯戴帽添壓力 C朗明日登場迎擊 英軍撼克羅地亞誓復仇

繼美斯、麥巴比及夏蘭特三大神鋒齊齊「著火」大發神威後，世盃首輪分組賽迎來壓軸賽日。萬眾矚目的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）將率領葡萄牙登場，而「三獅軍團」英格蘭亦會亮相大戰克羅地亞，為首輪分組賽再掀高潮！

葡萄牙vs剛果民主共和國 （Now616 / 618台 凌晨1:00直播）

美斯連中三元，麥巴比與夏蘭特亦各自梅開二度，一眾老對手紛紛交出亮眼成績表，無疑令即將登場的C朗倍添壓力。這位41歲的葡萄牙神鋒，即將迎來個人第6屆世盃，力爭延續連續5屆世盃入球的神級紀錄。葡萄牙今屆陣容極具深度，般奴費南迪斯（B費）與貝拿度施華（B席）在中場控制大局，配合拉菲爾利亞奧在邊線的犀利突破，攻力冠絕同儕。

不過，C朗近況平平，或會拖慢前場機動力。他今仗會否正選披甲，以及能否頂住重壓爭取入球，將成最大焦點。對手剛果民主共和國相隔52年重返決賽週，主打防守反擊，早前曾於附加賽絕殺牙買加兼逼和丹麥，士氣正盛，陣中不乏五大聯賽搵食的球員，絕對有力為葡萄牙製造麻煩。

英格蘭vs克羅地亞 （Now616 / 618 / 688台 凌晨4:00直播）

L組首輪即上演重頭戲，英格蘭與克羅地亞狹路相逢！八年前俄羅斯世盃4強，正是「格仔軍團」粉碎了三獅軍團的冠軍夢，今仗絕對是英軍的復仇戰。在主帥杜曹調教下，英軍於歐洲區外圍賽打出8戰全勝兼一球不失的恐怖統治力。祖迪比寧咸的創造力、迪格蘭賴斯的強悍攔截，加上隊長哈利卡尼的把握力，組成了堅不可摧的鋼鐵中軸線。惟布卡約沙卡與列斯占士有傷在身，或影響邊線發揮。

另一邊廂的克羅地亞縱面臨青黃不接，但勝在爛打兼大賽經驗豐富。40歲傳奇中場「魔笛」莫迪歷第5度征戰世盃，夥拍高華錫及後防鐵閘加華度爾，抗壓能力極強。不過，球隊在熱身賽連敗予巴西及比利時暴露防線隱憂，英軍的高位逼搶能否瓦解「魔笛」的中場控制，將是勝負關鍵。

加納vs巴拿馬 （Now616 / 618台 早上7:00直播）

同屬L組的加納與巴拿馬將於多倫多交鋒。加納陣中坐擁多名歐洲聯賽效力的猛將，包括般尼茅夫的施曼尤及阿仙奴中場湯馬士柏迪，球隊憑藉強悍的身體對抗及由守轉攻的突擊速度「食糊」。然而，熱刺的古度斯及摩納哥中堅沙利素因傷缺陣，令球隊實力大打折扣。

對手巴拿馬以外圍賽不敗之姿，隊史第2次殺入世盃決賽周，世界排名更由87位飆升至33位，絕非吳下阿蒙。球隊擅長中後場絞殺破壞，並利用核心卡拉斯基利亞的精準長傳策動反擊。這場勢均力敵的較量，誰能減少犯錯並保持防守專注度，將成全取三分的關鍵。

烏茲別克vs哥倫比亞 （Viu99台 早上10:00免費直播）

今屆最後一支亮相的世盃新丁烏茲別克將迎來歷史性首戰。雖然大賽經驗欠奉，但勝在初生之犢不畏虎，球隊上下誓要在最高舞台證明實力，今仗目標力爭世盃首個入球甚至首個積分。

不過，他們首戰即遇上南美勁旅哥倫比亞，勢必面臨嚴峻考驗。作為2024年美洲國家盃亞軍，哥倫比亞球風華麗且極具侵略性，在外圍賽表現強勢。陣中擁有突破力極強的路易斯迪亞斯，加上一返國家隊就「上身」的占士洛迪古斯，其百步穿楊的罰球及致命傳送，勢將對烏茲別克的防線造成極大考驗。

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世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。