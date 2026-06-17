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世界盃2026│美斯指唔會第7次踢世盃 下屆43歲：絕對唔會踢！

足球世界
更新時間：14:15 2026-06-17 HKT
發佈時間：14:15 2026-06-17 HKT

第6次參加世界盃的美斯(Lionel Messi)寶刀未老，周二(16日)出場即大演帽子戲法，帶領衛冕的阿根廷於J組首輪3:0大勝阿爾及利亞。38歲357日的美斯仍然展示絕對統治力，下屆世盃就算高達43歲亦非沒有戰鬥力，但他斬釘截鐵道一定唔會第7次參加世盃，指出這是不會考慮的事。

美斯堅稱下屆唔會再踢

美斯今場入3球八面玲瓏，以38歲357日成為最年長於世盃大演帽子戲法的球員。而他是世盃歷第3年長的入球者，僅次於42歲39日的喀麥隆傳奇米拿，以及39歲283日的葡萄牙中堅比比。下周三度過39歲生日的美斯，如果再踢多幾年，在4年後參加下屆世盃並取得士哥，就會成為世盃最年長入球者。

4年前曾表示今屆唔會踢

然而美斯賽後被問到會否第7次參加世盃時，他立即回應：「不可能，這絕對是想都不用想的事情。」值得一提，美斯4年前帶領阿根廷贏得卡塔爾世盃後，曾表示不會參加今屆美加墨決賽，但最終還是出戰，下屆世盃並非不可能。

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