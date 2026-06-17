世界盃2026│美斯力壓C朗取得多個第一 國際賽製造181球剛好多1球

美加墨世界盃展開6日，周二(16日)迎來第一個小高潮，球王美斯初登場即大演帽子戲法，帶領衛冕的阿根廷於J組首輪3:0大勝阿爾及利亞。美斯今仗打破多項紀錄，不少是力壓多年宿敵、葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)成為歷史第一人，其中在國際賽合共參與181球，剛好比後者多1球。

美斯力壓C朗創多個歷史

美斯今場大演帽子戲法，一口氣打破多項紀錄，當中有不少是衝著宿敵C朗而破。戴帽後美斯歷來於國際賽收錄120球和61次助攻，合共製造181球，剛好多過C朗1球破歷史，後者228場國家隊比賽共有143球和37次助攻，製造180球。同時兩人同樣第6次參加世界盃，率先出場的美斯成為史上第1位在6屆世盃都有出場的球員，快過今晚才登場的C朗一步，搶下「頭淡湯」。

美斯：第6次參賽仍狀態很好！

而美斯以38歲357日之齡戴帽，大幅推前世盃最年長帽子戲法紀錄。原紀錄正是由C朗保持，他在2018年俄羅斯世盃對陣西班牙時創下（33歲130天），如今他將這項紀錄推高逾5年。美斯賽後喜言：「這是我第6屆世界盃，我仍然覺得自己的狀態很好。我感覺不錯，球隊贏下了一場艱難的比賽，在首場比賽取得勝利，對世界盃來說至關重要，因為這從來都不是一件容易的事。