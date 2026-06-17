世界盃2026｜美斯惡意踩腳逃過紅牌 球迷怒轟「保送造馬」陰謀論四起？

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在世界盃首輪分組賽，上演了令人難以置信的帽子戲法，帶領球隊以3:0大勝阿爾及利亞。然而，這場原本充滿傳奇色彩的比賽卻引發了極大爭議。有大批球迷在賽後透過社交媒體大肆抨擊，直指美斯在比賽中一次明顯的踩人犯規不僅逃過了紅牌處分，甚至連黃牌也沒有，怒轟國際足協（FIFA）及球證執法「大細超」，質疑賽事存在偏袒甚至「造馬」嫌疑！



Messi just got away with an absolutely DISGUSTING challenge to an Algeria defenders leg.



Red card or not?pic.twitter.com/2ZU2B5j4oH — Banter FC (@FCBanter_) June 17, 2026 美斯踩中對手小腿未有被罰。路透社

從後踩中對手小腿 惹來走漏紅牌疑雲

爭議一幕發生在比賽期間，當時阿爾及利亞後衛艾沙文迪（Aissa Mandi）正準備作出攔截，但從後趕上的美斯直接踩中了文迪的小腿及阿基里斯腱位置。文迪隨即痛苦倒地，慢鏡重播顯示這記極具危險性的犯規，絕對有被判處紅牌的風險。

然而，當值波蘭籍球證馬齊尼亞克（Szymon Marciniak）竟然對此毫無表示，不僅沒有出示任何紅黃牌警告，就連視像助理裁判（VAR）似乎也未有介入核查事件。美斯隨後更在不受影響的情況下連中三元，順利協助阿根廷全取三分。

網民怒轟FIFA造馬

美斯逃過處罰的畫面激起了廣大網民的怒火。不少球迷認為，若然犯規的是其他球員，必然會被驅逐離場。有網民氣憤地留言：「美斯竟然逃過紅牌，VAR也沒有檢查。天啊，乾脆直接把獎盃頒給阿根廷吧！」另一位球迷則說：「如果是美斯以外的任何球員，這絕對是一面紅牌。」

更有球迷提出「陰謀論」，直指這一切都是為了票房鋪路：「很明顯，FIFA在這屆世界盃會繼續保護美斯。那本該是一面紅牌。預計他們對C朗（Cristiano Ronaldo）也會一樣，這一切都是為了確保他們能在淘汰賽中對決而『造馬』的。」甚至連聲稱喜愛美斯的球迷也看不過眼：「我愛美斯，但他那下真的應該領紅。竟然連一面黃牌都沒有，太瘋狂了！」