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世界盃2026│夏蘭特識英雄重英雄 大讚美斯：真係一個怪物！

足球世界
更新時間：12:13 2026-06-17 HKT
發佈時間：12:13 2026-06-17 HKT

周二(17日)美加墨世界盃上演神鋒之夜，法國鋒將基利安麥巴比(Kylian Mbappe)和挪威中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)分別梅開二度，之後出場的阿根廷球王美斯(Lionel Messi)更厲害，大演帽子戲法領軍3:0大勝阿爾及利亞。夏蘭特亦識英雄重英雄，自己踢完比賽後仍關注阿根廷一仗，並在社交媒體大讚美斯是怪物。

夏蘭特：美斯真係一個怪物！

艾蘭夏蘭特在香港時間周三凌晨3時出賽，梅開二度帶領挪威在I組首輪4:1大勝伊拉克。而阿根廷對阿爾及利亞一仗在香港時間早上6時開賽，是挪威完場後一個小時，夏蘭特一直關注這場比賽，見證美斯取得個人在世盃舞台首個帽子戲法後，完場瞬間立即忍不住於社交媒體發文大讚：「美斯真是個怪物。」他還配上「氣憤」的表情符號，十分惹笑。

51次為挪威出場入57球

有趣的是，夏蘭特本身亦經常被人笑指是怪物前鋒，連同對伊拉克的2個入球，他歷來51次代表挪威上陣攻入57球，效率非常高企。

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