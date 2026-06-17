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世界盃2026｜美斯大三元封神！阿根廷3:0大炒阿爾及利亞 16個入球追平世盃歷史神射手紀錄

足球世界
更新時間：10:59 2026-06-17 HKT
發佈時間：10:59 2026-06-17 HKT

世界盃焦點戰上演，衛冕冠軍阿根廷迎戰阿爾及利亞，戰況猶如坐過山車般跌宕起伏！第六度征戰世界盃的球王美斯（Lionel Messi）在開局經歷入球被吹的「炸糊」驚魂後徹底爆發，不僅轟入超級「世界波」，下半場更連下兩城完美上演「大三元」。帶領阿根廷以3:0大勝對手之餘，美斯更以累積16個世盃入球，正式追平世界盃歷史射手榜第一的紀錄，造就封神之夜！

開局節奏窒息 雙方連食「炸糊」

比賽伊始，阿根廷一如外界預期迅速掌控局面，展現出衛冕冠軍的銳利度。開賽僅5分鐘，美斯接應隊友傳送破門，可惜越位在先，美妙開局告吹。雖然美斯深知自己越位面露尷尬，但現場球迷的情緒已被徹底點燃。

戲劇性的場面接踵而來，這位阿根廷10號隨後一次反越位成功，在禁區內推射破網，正當全隊瘋狂慶祝之際，球證覆核後，再次判決越位在先。更令人意想不到的是，在美斯入球被吹的一分鐘後，阿爾及利亞的法利斯查爾比（Fares Chaibi）亦將皮球送入網窩，但同樣被判入球無效。開局短短十分鐘內，兩次全場震耳欲聾的歡呼最終都化為「炸糊」，場面極為罕見。

美斯轟超級世界波 掀開入球騷序幕

或許是受到今早法國球星麥巴比梅開二度的刺激，美斯今仗展現出驚人的戰意。戰至16分鐘，美斯沒有再讓機會溜走，他在中路得球後引球推進，殺至禁區弧頂外突然起左腳勁射。這記如雷射光般的超級「世界波」直飛死角，令阿爾及利亞門將、名將之子盧卡施丹（Luca ZIDANE）欲救無從！這記金球協助阿根廷打破僵局取得1:0領先。

門前「執雞」起孖 76分鐘大三元平歷史紀錄

易邊再戰，阿根廷的攻勢依然凌厲，比賽完全進入了美斯的個人表演時間。戰至60分鐘，中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在禁區外突施冷箭，門將施丹雖然奮力將這記高質量的遠射擋出，但美斯展現出頂級射手極其敏銳的門前嗅覺，在無人防守下輕鬆「執雞」冷靜推射破網，為阿根廷擴大比數至2:0。

阿爾及利亞防線面對殺得性起的美斯顯得風聲鶴唳。65分鐘，美斯再獲破門良機，幸好施丹這次反應神速將球撲出。然而，歷史性的時刻在76分鐘降臨，美斯再度撕破對手防線，成功將皮球送入網窩，完美上演「大三元」！

這記入球意義非凡，不僅為阿根廷鎖定3:0勝局，更是美斯個人在世界盃歷史上攻入的第16球。憑藉這個入球，美斯正式追平德國傳奇射手高路斯（Miroslav Klose）保持的16球紀錄，並列世界盃歷史射手榜第一位！美斯用這場無懈可擊的個人表演，向全世界宣告這位傳奇10號依然是球場上的絕對主宰。

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