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世界盃2026｜27歲麥巴比轟第58球 成法國入球王

足球世界
更新時間：07:59 2026-06-17 HKT
發佈時間：07:59 2026-06-17 HKT

27歲的基利安麥巴比在今晨的世界盃分組賽，帶領法國以3：1擊敗塞內加爾。他個人梅開二度，共為法國轟入58球，超越基奧特成為法國入球王。

奧利斯是今場MVP。法新社
奧利斯是今場MVP。法新社
麥巴比創造歷史的一刻。路透社
麥巴比創造歷史的一刻。路透社
麥巴比成為法國入球王。路透社
麥巴比成為法國入球王。路透社
麥巴比接應奧利斯的直線，為法國打開紀錄。路透社
麥巴比接應奧利斯的直線，為法國打開紀錄。路透社

梅開二度助法國奠勝

麥巴比於66分鐘接應米高奧利斯的妙傳，以恰到好處的時間入楔後，第一時間起腳射破塞內加爾門將文迪的十指關，助法國打開紀錄。這是他為法國射入的第57球，追平基奧特的入球紀錄。

塞內加爾於95分鐘追近至落後1：2，為球賽掀起高潮，此時麥巴比挺身而出，以一記遠射助法國奠定3：1的勝局。這亦是他創造歷史的時刻，令他以58球超越基奧特，獨佔法國入球王的美譽。

差兩球平高路斯世盃紀錄

而他在世界盃決賽周的入球累積至14球，只差兩球便追平德國名宿高路斯的紀錄。但麥巴比賽後強調並非為個人榮譽而戰，「我是為了在我國的歷史留下印記，並幫助球隊贏得世界盃」。至於談到球隊今場的表現，麥巴比說：「我認為我們還未完全進入最佳狀態，但能夠以勝利展開賽事總是好事，這會讓你感到多一點安心，儘管在世界盃上你永遠不會真正放鬆。」

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