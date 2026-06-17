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世界盃2026｜塞內加爾95分鐘追近 麥巴比1分鐘後助法國奠勝

足球世界
更新時間：05:21 2026-06-17 HKT
發佈時間：05:21 2026-06-17 HKT

世界盃I組，法國首戰面對塞內加爾有驚無險。這支上屆亞軍球隊到下半場才真正入局，遇到球證的爭議判決仍然保持冷靜。最終法國有麥巴比梅開二度下，以3：1擊敗塞內加爾。

法國上半場未入局 塞內加爾頻失機

法國上半場僅得一射門零中龍，塞內加爾則有5次射門，攻勢頗具威脅。塞內加爾25分鐘一次反擊，尼高拉斯積遜起腳中柱彈出，彈中法國門將的腳再反彈出底線，僅僅斜出。上半場補時6分鐘，塞內加爾左路傳中，門前無人看管的伊斯美拿沙亞第一時間掃把腳撞射，但一飛沖天。兩軍半場互交白卷。

巴特利巴高拿單刀「Chip射」，助法國領先2：0。路透社
巴特利巴高拿單刀「Chip射」，助法國領先2：0。路透社
麥巴比梅開二度。路透社
麥巴比梅開二度。路透社
塞內加爾於95分鐘有伊巴謙麥巴耶追近至落後1：2。路透社
塞內加爾於95分鐘有伊巴謙麥巴耶追近至落後1：2。路透社

法國不獲12碼 球證睇片後維持判決

法國換邊後有起色，奧利斯於53分鐘面對塞內加爾門將文迪起腳，但被後者救出；57分鐘麥巴比單刀再被文迪救出。到58分鐘出現爭議一幕，麥巴比於右路壓落底線，沙迪奧文尼落鏟來遲一步，麥巴比倒地。球證第一時間示意角球，之後VAR建議球證到場邊睇片，球證在睇片後手似向12碼點一指，令《BBC》旁述誤會改判12碼，但原來球證是改判龍門球，法國沒有12碼。

先開紀錄的仍然是法國，麥巴比於66分鐘接應奧利斯的通透妙傳，第一時間起腳射破塞內加爾大門。塞內加爾轉個頭射破法國大門，尼高拉斯積遜接應後場傳送，跑入禁區第一時間起腳抽入網頂，但他越位在先「食詐糊」。82分鐘，法國再憑巴特利巴高拿單刀「Chip射」，笠過出迎的文迪入網領先2：0。

麥巴比梅開二度

原以為大局已定，但比賽到補時階段掀起高潮。塞內加爾於95分鐘有伊巴謙麥巴耶於右路扭過一名法國守將後，壓入禁區起腳射破邁治蘭的十指關。但塞內加爾隨即被一盤冷水照頭淋，麥巴比於禁區外遠射破網，個人梅開二度，並為法國鎖定3：1的勝局。27歲的麥巴比超越基奧特，成為法國歷來入球王。

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