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英超｜曼聯合約細則有心思 防利物浦、曼城超值價買斷拉舒福特

足球世界
更新時間：04:54 2026-06-17 HKT
發佈時間：04:54 2026-06-17 HKT

巴塞隆拿正式放棄買斷拉舒福特，令這名英格蘭國腳的未來充滿變數。根據《The Athletic》披露，拉舒福特與曼聯的合約，包含一條4000萬鎊的解約金條款，但唯獨利物浦和曼城不適用。

巴塞正式放棄觸發買斷條款

拉舒福特正身處美國，隨英格蘭大軍備戰世界盃。到下月再準備球會賽事時，拉舒福特原本很大機會是到西甲的巴塞隆拿報到；他去季外借表現出色，加上借用合約有優惠價3000萬歐元的買斷選項。可是，巴塞並沒有在限期前觸發條款，更將注意力轉向用巨額收購另一英格蘭國腳安東尼哥頓。這支西甲班霸基於財政考慮，如今正式放棄買斷拉舒福特。

巴塞放棄觸發買斷條款。法新社
巴塞放棄觸發買斷條款。法新社
拉舒福特入選英格蘭的世界盃大軍名單。路透社
拉舒福特入選英格蘭的世界盃大軍名單。路透社
拉舒福特正隨英格蘭大軍於美國備戰世界盃。路透社
拉舒福特正隨英格蘭大軍於美國備戰世界盃。路透社

曼聯料只會賣出福仔 不再外借

因此按照目前情況，拉舒福特預計將於下月返回曼聯報到，但他在「紅魔鬼」的長遠未來仍充滿變數。儘管巴塞隆拿對於拉舒福特或許仍有興趣，加上多間歐洲球會相中這名28歲鋒將，但曼聯預計將堅持只會考慮永久賣出，不再外借。

4000萬解約金

以拉舒福特目前表現和波動的轉會市場而言，合約中4000萬鎊的解約金是超值價，許多球會亦正蠢蠢欲動，但據《The Athletic》的報道指，曼聯在合約細則上有一番心思。「紅魔」高層在合約中加入了一項類似「競爭稅」的條款，特別禁止本土死敵利物浦和曼城以這個超值價買斷拉舒福特。除了離隊他投，拉舒福特還有重返曼聯這個選項，據報主帥卡域克願意重新將福仔納入陣容。

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