世界盃2026｜馬古尼透露杜曹FaceTime通知落選「相當尷尬」

英格蘭將於今晚深夜，出戰世界盃分組賽首場鬥克羅地亞。代表隊正於美國加緊備戰，而落選的哈利馬古尼努力為隊友打氣之餘，憶起當日與教頭杜曹FaceTime這個「相當尷尬」的場面。

堅信自己應該獲選

馬古尼在剛過去一季為曼聯上陣有好表現，他大概沒有想過世界盃夢或已經離他遠去，但最終他落選今屆美加墨世界盃的大軍名單。馬古尼在連尼加的Podcast節目《Rest is Football》中，仍然堅信自己應該獲選，「在3月集訓首次獲他選用後，我真的以為自己會入選大軍，那兩場比賽我都表現出色，回到曼聯後直至季尾都保持佳態」。

杜曹以FaceTime通知落選球員。路透社

馬古尼落選今屆英格蘭的世界盃大軍。路透社

馬古尼透露與杜曹的通話相當尷尬。法新社

「他說無法給我一個理由」

提及那個夢碎的時刻，馬古尼表示是從一條短訊開始：「他與每個人都FaceTime通話，那是一次相當尷尬的通話；我收到一條短訊，說大約下午4時想跟我談談。這是相當獨特的做法，而且對他來說一定不容易，因為他能看到每個人的反應。」馬古尼透露向杜曹表達了自己的想法，「我立刻表示我非常失望。我認為自己已盡力爭取入選，也認為自己無論在場內場外都能發揮作用。他說他無法給我一個理由，但他選擇了與他度過秋季賽事的那4名球員」。

「不會從英格蘭退役」

33歲的馬古尼承認，自己很有可能不會再有機會出戰世界盃，但他仍與哈利卡尼、迪格蘭賴斯和比克福特等戰友保持聯絡，並向英格蘭代表隊送上祝福。至於杜曹勢將領軍出戰2028年歐洲國家盃，馬古尼在對方治下或許會繼續「冇運行」，但他表現會繼續為國效力：「我不會從英格蘭隊退役，我仍然覺得自己可以有所貢獻。終有一天我會覺得自己不再值得入選，但我大概仍然不會主動宣布退役。如果我能再多上陣一次，都將會是值得的。」