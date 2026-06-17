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意甲｜艾摩廉正式掌AC米蘭帥印 「執教生涯抱負之一」

足球世界
更新時間：04:18 2026-06-17 HKT
發佈時間：04:18 2026-06-17 HKT

曼聯前主帥魯賓艾摩廉找到下一站，意甲的AC米蘭正式任命這名葡萄籍教頭。艾摩廉在球會官方網站的聲明表示：「教AC米蘭一直是執教生涯抱負之一。」

「以自豪和熱情迎接挑戰」

艾摩廉表示：「有些抱負會伴隨你整個職業生涯，執教AC米蘭一直是其中一個。我清楚知道這家球會代表著什麼，是歷史、是聲望，以及全世界一群非凡的球迷。我將以自豪和熱情迎接挑戰，並充分明白這身球衣所代表的意義。我迫不及待想要開始，每天感受推動AC米蘭前進的那份熱情。」

艾摩廉於今年1月被曼聯解僱。美聯社
艾摩廉於今年1月被曼聯解僱。美聯社
艾摩廉的下一站是AC米蘭。美聯社
艾摩廉的下一站是AC米蘭。美聯社

班主形容艾摩廉「年輕、有抱負」

AC米蘭是於5月、在球隊確定失落來季歐聯資格後，解僱前教頭艾歷尼。根據《天空體育》的報道，AC米蘭與艾摩廉簽約3年。班主Gerry Cardinale表示早已密切留意艾摩廉，十分欣掌對方：「他在士砵亭的執教成績令人印象深刻，正好反映了我們所追求的足球風格。他是新一代歐洲教練中，其中一名最有準備、最具創新精神的，年輕、有抱負，並擁有以控球主導比賽、現代化逼搶體系，以及清晰戰術理念為特徵的現代足球。」

艾摩廉2024年11月由葡超的士砵亭轉投曼聯，到今年1月被解僱，他帶領「紅魔」的戰績為25勝15和23負。除了戰績平平，《天空體育》稱艾摩廉的「情緒化且反覆不定的行為」，是曼聯決定解僱他的關鍵因素，而他拒絕調整和改變所偏好的3-4-3陣式，亦是球會對他失去信心的原因。艾摩廉在1月被解僱後一直賦閒，早前曾傳他可能回巢球員時代曾效力的賓菲加執教，但他最終選擇在意甲展開新一章。

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