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世界盃2026｜突尼西亞火速易帥「巨人殺手」連拿迪走馬上任救亡

足球世界
更新時間：19:55 2026-06-16 HKT
發佈時間：19:55 2026-06-16 HKT

突尼西亞在美加墨世界盃分組賽首仗以1:5慘敗予瑞典，球隊內部爆發嚴重內訌，足協隨即手起刀落，宣布解僱上任僅五場的領隊林姆治（Sabri Lamouchi），令他成為今屆世界盃首位僅帶隊一場便被「炒魷魚」的主帥。為了穩定軍心，突尼西亞足總火速宣布邀請現年57歲的法國名帥連拿迪（Herve Renard）走馬上任，即時接掌兵符，力圖在接下來的賽事上演驚天救亡！

首戰慘吞五蛋賽後即炒林姆治

曾執教英冠卡迪夫城及諾定咸森林的林姆治，自今年1月接掌突尼西亞以來僅執教了5場比賽。然而，周一分組賽首仗以1:5慘敗給瑞典，成為了他下課的導火線。除了場上戰績慘不忍睹，球隊更在賽後傳出嚴重的內訌醜聞。
據當地電台報導，突尼西亞隊在賽後返抵酒店時爆發激烈的肢體衝突，更有目擊者指林姆治的兒子與一名支持者爆發衝突。雖然林姆治在最後一次記者會上極力否認兒子干預選兵，並指其子只是在準備畢業論文，但足協高層在慘敗後數小時內已落實與他解約，令這位前法國國腳的世界盃之旅僅演了一場便黯然落幕。

連拿迪曾率沙特擊敗美斯阿根廷

臨危受命的連拿迪，在國際賽場上堪稱「大師級」人物。他最著名的戰績，莫過於在2022年卡塔爾世界盃率領沙特阿拉伯，以2:1爆大冷擊退最終奪冠的美斯與阿根廷。此外，他亦曾帶領摩洛哥殺入2018年世界盃（該國自1998年來首度晉級），並於2023年帶領法國女足闖入女足世界盃八強。在非洲盃賽場上，他更曾締造歷史，分別帶領贊比亞（2012年）及科特迪瓦（2015年）奪得冠軍，對非洲足球局勢瞭如指掌。
這名法國名帥在今年4月被沙特阿拉伯解僱後一直賦閒在家。突尼西亞足總證實，連拿迪將即時展開工作，首要任務是帶領這支正處於危機之中的北非球隊，備戰周日對陣日本的關鍵次輪分組賽。

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