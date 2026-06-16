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世界盃2026｜西班牙爆冷和佛得角 自2010年奪冠後法定時間僅贏3場

足球世界
更新時間：16:45 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-16 HKT

西班牙15日在世界盃H組大爆冷，以0:0賽和世盃新丁佛得角，這亦為「狂牛軍團」寫下一個尷尬記錄，自2010年奪世界盃冠軍後，西班牙在世盃正賽上在法定時間90分鐘內僅贏過3場。

西班牙自2014世界盃僅贏3場

西班牙在2010年南非世界盃站上世界之巔，然而在之後西班牙雖仍是世盃常客，但表現並不理想，14年就先在小組賽前2輪不敵荷蘭和智利提前出局，僅在末輪3:0挫澳洲，18年在小組賽只贏下伊朗，在淘汰賽互射12碼被俄羅斯淘汰，22年亦僅在小組賽7:0大勝哥斯達黎加，淘汰賽亦被摩洛哥互射12碼遭淘汰，至今合計在法定時間90分鐘內亦只贏過2場。

這亦令今屆冠軍大熱之一的「狂牛軍團」，在近幾屆世盃的戰績相當尷尬，因同樣從2014年開始計算，已經有14支球隊勝場比西班牙多，包括法國（14場）、比利時（11場）、阿根廷（10場）等國家，甚至乎瑞典亦有4場勝場，而與西班牙相題並論的已是哥斯達黎加、澳洲等弱旅，今屆西班牙還要對上沙特阿拉伯和烏拉圭，若要再奪大力神盃「狂牛軍團」勢必全力爭勝全取6分。

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