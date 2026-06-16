世界盃2026預告｜世盃第6日戲碼強勁！法國阿根廷挪威分途出擊 「死亡I組」揭戰幔

美加墨世界盃/世界盃2026/明日（17日）將迎來第6個比賽日的激戰，萬眾矚目的「死亡之組」I組終於揭開戰幔！爭標大熱法國、衛冕冠軍阿根廷，以及最強黑馬挪威將會悉數登場。連場大戰戲碼強勁，球迷勢必「由朝睇到晏」，大飽眼福。

法國vs塞內加爾 （ViuTV99台周三凌晨03:00免費直播）

由法國、塞內加爾、伊拉克和挪威組成的I組，被外界公認為今屆的「死亡之組」。大賽分組賽首戰向來不是用作「熱身」，而是為出線定調。法國與塞內加爾狹路相逢，誰能先拔頭籌全取3分，便能掌握出線主動權。對於奪標大熱「高盧雄雞」而言，首戰速戰速決提早奠勝，避免將出線懸念拖至最後一輪生死戰，絕對是重中之重，提早搶分亦有利於隨後進行陣容輪換。

另一邊廂，塞內加爾今仗的戰略意義遠超3分本身。2002年日韓世盃分組賽，塞軍曾爆大冷以1:0擊敗法國，寫下該國足球史上的神話；24年後兩軍於首戰再度交鋒，塞內加爾眾將賽前戰意高昂，誓要重溫當年的美夢。

伊拉克vs挪威（NOW616/618台周三早上06:00直播）

號稱今屆「最強黑馬」的挪威，在外圍賽展現出冠絕全歐的恐怖火力，錄得場均高達4.6球的驚人數據。由於同組尚有法國及塞內加爾兩路雄師，挪威為求順利突圍，今仗面對同組實力較弱的伊拉克，勢必力爭提早鎖定勝局兼大撈得失球差。

既然挪威決心強攻，入球機器艾寧夏蘭特（Erling Haaland）理所當然正選掛帥殺敵。這位25歲神鋒在外圍賽僅上陣8場便狂轟16球，效率驚人；今季在球會賽事亦所向披靡，為曼城在英超攻入27球，職業生涯第3度榮膺英超神射手。以夏蘭特世界頂級的身體質素、爆發力與門前觸覺，不論是高空轟炸還是反擊均得心應手。反觀闊別決賽周40年的伊拉克，近期雖曾逼和西班牙，但球隊實力依然有限。

阿根廷vs阿爾及利亞（NOW616/618/688台周三早上09:00直播）

身處J組的衛冕冠軍阿根廷終於亮劍！「潘帕斯雄鷹」近期友賽戰績彪炳，近7戰保持全勝，合共狂轟21球且僅失1球，攻防兩端皆交出完美答卷。更可怕的是，阿根廷即使在沒有美斯（Lionel Messi）壓陣下，仍能展現出極完整的戰術體系頻頻報捷；而上仗對冰島，美斯宣告王者回歸，下半場後備入替僅兩分鐘便主射12碼破網。其頂尖級數與領軍能力，依然是這支衛冕之師的最大本錢。

對手阿爾及利亞近況其實不俗，近6戰僅失兩球，更曾擊敗歐洲勁旅荷蘭，防守極具水準。論整體實力，阿軍雖難與阿根廷匹敵，但預料會憑藉穩健的防守體系死守到底，力圖為衛冕冠軍製造麻煩。

奧地利vs約旦（NOW616/618台周三早上12:00直播）

闊別世盃決賽周28年的奧地利，是J組次席出線的大熱門。球隊以德甲「搵食」的球員為核心班底，球風硬朗、戰術成熟，近期賽事狀態穩定，攻防體系均衡，具備極高的大賽適應力。

至於約旦則是今屆世盃的「新丁」，隊史破天荒首闖決賽周。雖然他們在亞洲區外圍賽表現亮眼，憑藉頑強鬥志突圍而出，但整體實力與歐洲球隊始終存在明顯鴻溝。

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世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。