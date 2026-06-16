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世界盃2026｜世界盃爆冷球迷輸大錢 1球迷押注西班牙輸780萬

足球世界
更新時間：12:51 2026-06-16 HKT
發佈時間：12:51 2026-06-16 HKT

今屆美加墨世界盃進行了5天，分組賽第一輪只進行約一半便連場爆冷，熱門客很多損手而回。當中首次參賽的島角佛得角周一在H組首輪爆冷以0:0逼和奪標熱門之一的西班牙，據外媒報導便有一位重注西班牙贏的球迷輸掉100萬美元(約780萬港元)。

Polymarket Sports官方 X 貼文
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美加墨世界盃首個星期便連場爆冷，多支奪標熱門均告失分，好像足球王國巴西於C組落筆打三更1:1逼和摩洛哥，F組出線熱門荷蘭於兩度領先下遭日本逼和2:2。而周一H組由2010世盃冠軍西班牙面對世盃新丁佛得角，狂牛賽前被一致睇好可以輕鬆取勝，足智彩西班牙主勝的最後賠率低至只有1.05倍；惟佛得角憑頑強鬥志最終成功守和西班牙0:0，爆出今屆至目前為止最大冷門。

據外媒《Four Four Two》報導，博彩公司「Polymarket Sports 」收獲一位投注者下注100萬美元西班牙獲勝，圖賺取8,5000美元利潤，惟佛得角爆冷逼和西班牙令他損失100萬美元，是該公司在今屆世界盃接受而賭輸的巨額下注之一。

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