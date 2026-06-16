Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜突尼西亞遭瑞典大炒後怒炒主帥林姆治 成為今屆世界盃首位落馬主教練

足球世界
更新時間：10:18 2026-06-16 HKT
發佈時間：10:18 2026-06-16 HKT

突尼西亞首戰出師不利，首輪對瑞典以1:5大敗，出線形勢並不樂觀，雖突尼西亞未獲首勝但反而開出第一刀，據報指突尼西亞賽後怒炒主教練林姆治，成為今屆世界盃首位落馬主教練。

目前突尼西亞以0分-4球位列F組最尾，同組之後亦要先後面對日本和荷蘭，出線形勢並不樂觀。AP
目前突尼西亞以0分-4球位列F組最尾，同組之後亦要先後面對日本和荷蘭，出線形勢並不樂觀。AP
突尼西亞首戰出師不利，首輪對瑞典以1:5大敗。AP
突尼西亞首戰出師不利，首輪對瑞典以1:5大敗。AP
突尼西亞遭瑞典大炒後怒炒主帥林姆治。AP
突尼西亞遭瑞典大炒後怒炒主帥林姆治。AP

突尼西亞大敗後怒炒主帥林姆治

林姆治執教突尼西亞前曾執教科特迪瓦出戰2014巴西世界盃，但未能突圍小組賽，今年1月才正式執教突尼西亞，但實際上他的執教在早前熱身賽在0:5大敗比利時後已備受爭議，而今場1:5慘敗瑞典相信亦令突尼西亞耐性耗盡，據指突尼西亞足協賽後緊急召開會唔議，並決定開除這名僅執教半年的法國教頭，但在社交媒體公佈後不久便刪除貼文，目前暫代主帥一職仍未有定案，有指前沙特教頭勒瓦爾將接手。

目前突尼西亞以0分-4球位列F組最尾，同組之後亦要先後面對日本和荷蘭，出線形勢並不樂觀，臨時換帥能否有助改變形勢成疑。
 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
19小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
足球世界
3小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
19小時前
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
影視圈
15小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
19小時前
菲律賓南部強震後驚現「海底露出」 海床推高兩米大片珊瑚礁曝曬枯死
菲律賓南部強震後驚現「海底露出」 海床推高兩米大片珊瑚礁曝曬枯死
即時國際
5小時前
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
01:02
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 10:10 HKT
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
突發
15小時前