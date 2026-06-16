世界盃2026｜突尼西亞遭瑞典大炒後怒炒主帥林姆治 成為今屆世界盃首位落馬主教練

突尼西亞首戰出師不利，首輪對瑞典以1:5大敗，出線形勢並不樂觀，雖突尼西亞未獲首勝但反而開出第一刀，據報指突尼西亞賽後怒炒主教練林姆治，成為今屆世界盃首位落馬主教練。

目前突尼西亞以0分-4球位列F組最尾，同組之後亦要先後面對日本和荷蘭，出線形勢並不樂觀。AP

突尼西亞首戰出師不利，首輪對瑞典以1:5大敗。AP

突尼西亞遭瑞典大炒後怒炒主帥林姆治。AP

突尼西亞大敗後怒炒主帥林姆治

林姆治執教突尼西亞前曾執教科特迪瓦出戰2014巴西世界盃，但未能突圍小組賽，今年1月才正式執教突尼西亞，但實際上他的執教在早前熱身賽在0:5大敗比利時後已備受爭議，而今場1:5慘敗瑞典相信亦令突尼西亞耐性耗盡，據指突尼西亞足協賽後緊急召開會唔議，並決定開除這名僅執教半年的法國教頭，但在社交媒體公佈後不久便刪除貼文，目前暫代主帥一職仍未有定案，有指前沙特教頭勒瓦爾將接手。

目前突尼西亞以0分-4球位列F組最尾，同組之後亦要先後面對日本和荷蘭，出線形勢並不樂觀，臨時換帥能否有助改變形勢成疑。

