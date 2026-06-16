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世界盃2026｜亞洲代表續不敗走勢 沙特亞拉伯1:1賽和烏拉圭

足球世界
更新時間：09:00 2026-06-16 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-16 HKT

亞洲球隊今屆世界盃大放異彩，H組由沙特阿拉伯對上南美傳統勁旅烏拉圭，在對手下半場猛攻下，仍成功守和1:1，續寫亞洲球隊今屆世界盃的不敗走勢。

沙特阿拉伯1:1賽和烏拉圭 延續亞洲球隊不敗

烏拉圭今屆征戰阻滯多多，開波前因簽證問題延期到埗，賽前亦未有安排熱身賽，今場開波狀態明顯不足，上半場雖有麥斯阿奴阿祖和費達歷高韋拿斯數次埋門，但都無法攻破沙特大門，更反被沙特捉緊機會由艾安姆利門前補射為球隊先開記錄以1:0返回更衣室。易邊後烏拉圭略調陣容，加上開始入局下狀態明顯回暖，下半場控球率高達7成攻門22次，但沙特在取得領先下組成血肉長城，將烏拉圭攻勢一一化解，到80分鐘才終於由阿奴阿祖一球補射，才為烏拉圭追成1:1完場補住1分，在西班牙被佛得角守和下，目前H組4隊同得一分。

今屆亞洲球隊相當爭氣，在沙特亞拉伯賽和烏拉圭下，目前5支已亮相亞洲球隊已取得2勝3和的戰績，延續不敗走勢。
 

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