世界盃2026｜沙拿34歲生日送妙傳 埃及1:1憾和比利時未破決賽周不勝魔咒

2026美加墨世界盃決賽周G組首輪，由奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）領銜的「歐洲紅魔」比利時，硬撼由穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）坐鎮的非洲代表埃及。本場比賽正值沙拿34歲生日當天，這位壽星公在比賽上半場送出助攻協助埃及領先，但可惜隊友的烏龍波令球隊最終只能以1:1與對手握手言和，未能打開他們於世界盃的勝利之門。

沙拿生日妙傳隊友遠射得手

本場比賽的一大看點，無疑是迪布尼與沙拿這對曾在英超鬥足8年的老對手在世界盃重逢。兩人在國家隊舞台上各為其主，但沙拿就先嚐到甜頭。第19分鐘，沙拿在右路妙傳予回後接應的中場隊友安馬阿梳亞（Emam Ashour），後者心領神會，一控立即在禁區外起腳勁射，皮球直飛比利時大門死角，成功攻破了高圖爾斯十指關，為埃及取得1:0的領先優勢。

憑藉這次助攻，34歲的沙拿成為自1966年以來，在世界盃決賽周送出助攻第2高齡的非洲球員，僅次於喀麥隆傳奇羅渣米拿（Roger Milla）於1990年對陣英格蘭時創下的紀錄（當時為38歲零42天）。

領先後的埃及防守極具紀律性，在上半場成功遏制了比利時的攻勢，讓實力佔優的比利時未能創造出太多具威脅的射門。

漢尼不幸擺烏龍 埃及痛失歷史性首勝機會

易邊再戰，落後的比利時展開反擊，並先後作出換人調整。在66分鐘時剛換入的盧卡古 （Romelu Lukaku）在第一次參與進攻就逼使對方守衛穆哈密漢尼（Mohamed Hany）將隊友的傳中球擋入己隊網窩，比利時得以藉此扳平比數1:1。

值得一提的是，漢尼這記烏龍球已是本屆世界盃開賽以來的第3個烏龍球，數量已超越2022年卡塔爾世界盃的烏龍球總和。

比利時及後加強攻力希望全取3分，在下半場控球率提升至53%，全場總計有15次射門。然而，埃及門將梳貝亞（Mostafa Shobeir）表現穩健，屢獻神撲。第76分鐘，沙拿功成身退被換下場。此後雙方均未能再度改寫比分，最終 1:1 握手言和。

埃及仍在尋世盃首勝 惟首戰搶分仍留出線希望

這場和波對埃及而言可謂喜憂參半。喜的是他們在面對世界排名第9、實力強勁的比利時搶得極具含金量的1分 ；憂的是本場過後，埃及歷史上在世界盃決賽周累計踢了8場賽事，成績改寫為3和5負，依然未能取得歷史性的第一勝。在同組還有伊朗與新西蘭的情況下，G組晉級形勢依然顯得撲朔迷離。