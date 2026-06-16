世界盃2026｜西班牙忘帶射門鞋 佛得角0:0逼和「狂牛」奪歷史第1分

2026美加墨世界盃決賽周H組首圈分組賽，奪冠熱門之一的歐洲國家盃盟主西班牙，首仗迎戰歷史性首次躋身決賽周的非洲代表佛得角 。然而，掌控絕對優勢的「狂牛兵團」西班牙在此役忘帶「射門鞋」，全場瘋狂轟門23次均無功而返，最終被對手以 0:0 爆冷逼和。佛得角在隊史世界盃首戰中憑藉銅牆鐵壁般的防守，成功奪得國家歷史上的第1個決賽周積分。

兩翼主力未列正選 狂牛控制大局得勢不分

西班牙主教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）在賽前證實，陣中兩大主力翼鋒拉明耶馬（Lamine Yamal）及尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）均因傷無法正選，只能先列後備。

縱然攻擊線實力打折，由洛迪卡斯簡迪（Rodri）、柏迪（Pedri）與法比安彭拿（Fabian Ruiz）坐鎮中場的西班牙依舊展現出強大控制力，全場控球率高達62%，完成764次傳球，傳球成功率高達92%。不過，球隊在對方禁區前缺乏臨門一腳，進攻多次受阻。

法比安彭拿成「大嘥鬼」

在缺乏邊路突破能力的情況下，西班牙球員頻頻於禁區外遠射，其中中場主力法比安彭拿堪稱本場「飛機王」。他全場起腳射門達5次，為全隊最多，但他的數次起腳射門及後上攻門皆偏離目標或只有1球角度欠奉的頭槌中目標，未能威脅佛得角大門。

除了法比安彭拿外，西班牙其他鋒線球員亦頻頻錯失良機。上半場第39分鐘，正選前鋒費倫托利斯（Ferran Torres）在禁區內接應隊友傳中起腳抽射，可惜皮球擊中門楣彈出。緊隨其後的奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）頭槌補中，又被對方門將飛身撲出，與進球失之交臂。此外，柏迪在上半場的勁射，以及中堅拿樸迪（Aymeric Laporte）在補時階段接應角球的低角度頭槌，均被對手門將一一化解。

40歲鋼門禾仙夏封神

佛得角本場能奇蹟保持清白之身，現年40歲的經驗老將門將禾仙夏（Vozinha）絕對是頭號功臣，全場交出驚人的8次撲救力保不失，賽後更當選為本場最佳球員。下半場第71分鐘，西班牙眼見久攻不下，遂調入年輕主力拉明耶馬企圖破門。

耶馬在登場的短短20分鐘內，雖完成了全場最多的5次突破，但依然無法撕破由禾仙夏及甸尼艾迪臣（Diney Edilson）等人組成的血肉長城，西班牙第23次攻門在洛迪卡斯簡迪斜出後，徹底宣告破門乏術。

佛得角創歷史奪世盃首分

佛得角國土面積僅4,033平方公里，人口約59萬，本屆世界盃是他們歷史上首次晉級決賽周。這場 0:0 的冷門，令奪冠熱門西班牙的出線形勢蒙上陰影，卻為佛得角寫下足球歷史的新篇章。主帥布比斯達（Bubista）部署的防守戰術成效顯著，成功抵擋住西班牙高達11次的角球攻勢。當球證鳴笛完場後，佛得角隊職員與在場球迷激動相擁瘋狂慶祝，慶祝這永載史冊的首個積分。