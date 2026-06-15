世界盃2026│比利時對埃及 迪布尼再遇沙拿 未賽先緬懷：我地鬥足8年！

香港時間周二凌晨至早上，共有4場美加墨世界盃賽事，包括G組首輪比利時對埃及。比利時中場奇雲迪布尼和埃及隊長穆罕默德沙拿，之前於英超分別代表曼城和利物浦鬥了8年，但前者剛球季轉投意甲拿玻里，彼此才再無交手，如今再遇他矢言很開心再對沙拿，希望大家可以好好享受比賽。(Now616、618台周二凌晨3:00直播)

迪布尼、沙拿由17年鬥到25年。法新社

迪布尼、沙拿由17年鬥到25年

曼城和利物浦近年在英超爭持激烈，多季比賽都為冠軍鬥到最後一刻，作為兩隊進攻核心的奇雲迪布尼及穆罕默德沙拿，由2017年後者加盟紅軍起，一直競爭至去年夏天，歷時8年。奇迪尼剛季離開英超加盟意甲拿玻里，兩人就沒有交手，直至來到世界盃舞台再次相遇，分別成比利時及埃及出戰。

迪布尼懷緬：很開心重遇他！

迪布尼懷緬與沙拿交手的日子：「我和沙拿交手接近10年了。我倆的孩子亦在同一所學校上學，所以我經常見到他。他是一位友善的人，所以十分開心可以重遇他，同時亦希望好像以前的日子般，大家在場上好好對碰。」沙拿與迪布尼歷來於各項比賽交手19次，沙拿取得10勝4和5負的優勢，他在這19場比賽中合共取得13球8助攻；迪布尼則有4球8助攻，且看今仗那一位可以笑到最後。

比利時對埃及，迪布尼再遇沙拿。路透社

沙拿今晚再遇迪布尼。路透社