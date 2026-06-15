世界盃2026│新丁佛得角亮相鬥西班牙 14人非本國出生 原來C朗都有佛德角血統

首度參加世界盃的非洲代表佛得角，今晚(15日)將會在美加墨世盃亮相，在H組首輪鬥西班牙。這個非洲島國在足球世界名不見經傳，靠歸化兵撐起，26人大軍有14人非本國出生，但他們本身可以更早出名，原來葡萄牙巨星C朗拿度的曾祖母是佛得角人，有資格為球隊效力，前佛得角國腳華度(Valmiro Lopes Rocha)指如果這些巨星選擇佛德角，球隊早已是頂級勁旅。(Now616、618、688台周二凌晨0:00直播)

佛得角將在H組首輪亮相鬥西班牙。新華社

佛得角僅12人在本國出生

佛得角在世界盃非洲區外圍賽力壓喀麥隆出線，首次躋身決賽周。這個位於非洲西岸北大西洋的群島國家，由 10個火山島組成，全國人口約50萬人，他們能夠有實力躋身世盃舞台，全因近年大量採用歸化兵，在歐洲和美洲各地網羅有佛德角血緣的球員為國出戰，今次世盃26人大軍名單中，只有12人在佛得角出生，其餘14人非本國出生世，包括前鋒兼隊長賴恩文迪斯，以及主力射手達利安利夫拿文度。

C朗有佛德角血統。法新社

艾拉、蘭尼、C朗有佛得角血統

原來有更多現役或已退休的星將，本身都有佛德角血統，包括前曼聯三子艾拉、蘭尼和C朗拿度，當中後者的曾祖母是佛得角人，但他在葡萄牙出生和長大，並代表葡軍參賽，如果他選擇為佛得角效力，後者應該早已出席世盃舞台。曾效力皇家馬德里、奧沙辛拿和利雲特等西班牙球隊的前佛得角國腳華度，指佛得角本身好強大：「過去幾十年，球隊一直招募海外球員，我亦一樣，本身有佛得角血統，加上曾為皇馬出場，自帶一定關注度，足總很容易找到我。其實還有很多出名的球星都有佛得角血統，好像艾拉、蘭尼和C朗等，本身可以組成一支多麼可怕的國家隊。」

C朗有佛德角血統。法新社

前國腳希望後輩享受世盃之旅

佛得角在世盃處子戰，就要硬撼西班牙，華度本身在西班牙出生和展大，曾代表西班牙U21出戰，但一直未能成為狂牛大國腳，逐在2011年轉籍為佛得角效力，出場2次攻入1球，他指自己很享受為佛得角出戰的經歷，亦希望後輩們享受今次的世盃之旅。