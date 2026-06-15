世界盃2026預告｜西班牙對新丁佛得角「小試牛刀」 比利時撼埃及迪布尼沙拿仇人見面

西班牙 VS 佛德角 Now616、618台周二凌晨0:00直播

西班牙組織細膩，而且逼搶十分積極，陣中有傳送獨到的中場柏迪控制節奏，勢於今晚世界盃分組賽H組擊敗新丁佛得角。

而佛得角則是首度出戰決賽周，外圍賽成功力壓非洲傳統勁旅喀麥隆出線，不過後者不斷失分亦是主因；陣中外圍賽出場時間最多的中堅羅拔圖盧比斯，僅效力愛爾蘭超聯的沙馬克流浪，球員級數更難存厚望。



比利時 VS 埃及 Now616、618台周二凌晨3:00直播

歐洲紅魔比利時今晚於G組首輪出戰非洲代表埃及，兩軍主將比利時中場奇雲迪布尼和埃及前鋒穆罕默德沙拿，以往在英超分別代表曼城與利物浦交戰長達10載，今次兩人將戰場移師世界盃，將會有一番激鬥。

而比利時陣中除奇雲迪布尼外，還有謝美杜古、李安度杜沙特和泰利文斯等多名英超兵壓陣，實力明顯高於只有沙拿和馬穆殊兩名具份量球員壓陣的埃及，理應可被看高一線。

沙特阿拉伯 VS 烏拉圭 Now616、618台周二上午6:00直播

H組首輪亞洲球隊沙特阿拉伯對南美的烏拉圭，沙特阿拉伯陣中以本土聯賽效力球員為主，陣中只有效力法甲朗斯的艾布杜哈密在歐洲二線球隊效力，球隊整體遠遜於有曼聯中場曼紐爾烏加迪等多名歐洲一線球隊效力球員壓陣的烏拉圭，今仗烏拉圭勝算十足。

烏拉圭陣中可謂星光熠熠，鋒線有曾效力利物浦現轉戰沙特聯賽效力希拉爾的達雲紐尼斯，中場有效力皇馬德里的費達歷高華維迪、熱刺的賓古亞、曼聯的烏加迪，後防則有巴塞隆拿的朗奴阿拿奧祖和馬德里體育會的荷西基尼斯，今仗料可輕取沙特打響頭炮。

伊朗 VS 新西蘭 Now616、618台周二上午9:00直播

伊朗近年國際賽表現穩定，已連續4屆打入世界盃決賽周，上月友賽亦曾3:1擊敗岡比亞，進攻保持一定火力。鋒線再有經驗豐富的中鋒泰尼米掛帥，明早世界盃G組面對防線漏洞不少的新西蘭時，勢可小勝而回。

至於新西蘭近期表現其實未算理想，近兩場賽事均未能取得入球，同時近11場比賽場場失球，防線穩定性明顯不足，今仗難抵擋伊朗的進攻。

伊朗中鋒泰尼米。新華社

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世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。