世界盃2026│厄瓜多爾輸波 南美球隊集體失利 3隊只有1和2負

美加墨世界盃已完成了6組的分組賽賽事，3支已出場的南美洲球隊都未能取勝。繼巴拉圭和巴西都失分後，周日(14日)出場的厄瓜多爾亦全失3分，末段失守以0:1不敵科特迪瓦，暫時在E組排第3位。

巴拉圭分組賽賽事失分。法新社

南美洲球隊僅得1和2負

A至F組的首輪分組賽已經完成，24支已出場的球隊中，有3隊來自南美洲，意外地這個獲外界評為整體足球水準僅次於歐洲的洲份，至今仍未獲得勝利。繼C組巴西1:1賽和摩洛哥，以及D組巴拉圭1:4大敗予東道主之一美國後，周日出場的厄瓜多爾亦以0:1不敵科特迪瓦。厄軍落敗與運氣不滯有關，他們於上半場有2次射門中眉，加上完場前失守被敵將阿密特迪亞路入波，最終全失3分。

巴西在分組賽賽事失分。法新社

僅南美洲球隊未贏波

目前有5個洲份的球隊曾經出場，亞洲、非洲、中北美洲和歐洲都各有球隊贏波，唯獨南美洲未有隊伍取得勝利，認真失威。

厄瓜多爾分組賽賽事失分。法新社