世界盃2026│瑞典第4球點解無越位？ 皮球芯片傳感器判定伊沙克觸球變二傳

瑞典周日(14日)在美加墨世界盃F組首輪取得一場淋漓盡致的勝仗，5:1大勝突尼西亞。然而該隊第4個入球存爭議，當他們開出罰球時入球球員史雲貝治明顯處於越位位置，但VAR介入後判入球有效，原來這個罰球開出後前鋒阿歷山大伊沙克曾觸球變二傳，其接觸程度極輕微，要透過皮球內芯片的傳感器判定有接觸，才作出最後判決。

Do we now have 'snicko' in football?



Sweden beat Tunisia 5-1, but their fourth goal, scored by Mattias Svanberg, was initially ruled out for offside



Following a VAR review, the goal was given with Alexander Isak adjudged to have touched the ball on its way through to Svanberg.… pic.twitter.com/dElVkjr5BV — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 15, 2026

突前3個身位 助理裁判即時舉旗

這個爭議入球在84分鐘出現，當時瑞典在進攻右路獲得罰球，中場耶辛艾耶利主踢時，12碼點附近的史雲貝治明顯處於越位位置，至少突前3個身位，他之後成功接應右腳射地波破網，助理裁判立即舉旗示意越位。正當以為這判決相當明顯和沒有爭議時，VAR介入並用了90秒去審視，最後判定入球有效，球迷和收看直播的觀眾都對這個判定一臉茫然。

傳感器判定伊沙克途中曾觸球

原來耶辛艾耶利把皮球踢出後，前鋒阿歷山大伊沙克途中曾輕微觸球，史雲貝治在那一刻並沒有越位，按球例以這個觸球點來劃出越位綫，所以判入球有效，史雲貝治出場18秒收錄士哥。而伊沙克觸球瞬間並不明顯，肉眼未見察覺，就連VAR的慢動作都未能明確顯示，國際足協透過足球內芯片的傳感器數據，確認伊沙克的確碰到皮球，入球成立。