世界盃2026｜伊沙克、約基利斯雙神鋒齊發威 瑞典5:1大勝突尼西亞

世界盃F組擁現役2大神鋒阿歷山大伊沙克和約基利斯的瑞典，對上來自非洲的突利西亞，最終這2位身價近2億英鎊的前鋒組合亦分別貢獻助攻和入波，助瑞典以5:1大勝突尼西亞。

合計2億身價 伊沙克、約基利斯齊有建樹

瑞典今屆憑着附加賽擊敗波蘭闖入決賽周，今戰對上小組中較為弱的突尼西亞，在比賽過程中瑞典亦較主動，開波僅7分鐘約基利斯攻門被擋出，但皮球落到耶辛艾耶利腳控定後遠射破網，為瑞典先開記錄。30分鐘瑞典發起反擊，伊沙克接應傳球突破後勁射得手擴大領先成2:0，到半場完結前突尼西亞憑奧馬列基接應漢尼拔麥積比傳中頂入，為球隊追成1:2返回更衣室。

易邊後突尼西亞更為主動追分，但60分鐘艾耶斯史基尼出現致命失誤，伊沙克上前逼搶抄截後，隨後傳給約基利斯，後者隨即起腳射門將比數射成3:1，隨後84分鐘後借入替的史雲貝治接應罰球破網，但這個入球亦幾經波折，先是裁判舉旗指越位在先，但其後VAR介入核查後，指罰球出腳後伊沙克碰到皮球，因此重新劃線後，因此入球有效將差距拉開至3球，完場前再有耶辛艾耶利梅開二度「埋齋」，助瑞典以5:1擊敗突尼西亞。伊沙克和約基利斯分別交出1入球2助攻和1入球1助攻，表現盡顯身價。

