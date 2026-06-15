世界盃2026│森保一奇葩指揮方法 場邊舉巨型白板提場 數字隱藏戰術密碼

日本教練森保一(Hajime Moriyasu)在周日(14日)美加墨世界盃F組首輪展現領導能力，領軍在兩度落後的困境下逼和荷蘭，取得寶貴的1分。森保一的奇葩指揮方法亦令外界眼前一亮，他和助手於場邊舉行超巨型白板，寫上「1、3、45」等不同的數字，這些數字隱藏戰術密碼，向球員們傳遞變更戰術的指示。

白板有手寫巨大數字

不少教練喜歡傳紙條要求球員變更戰術，亦有主帥透過換人，要求後備出場的戰術將新戰術的想法告訴場內其他隊友。然而日本教頭森保一採取奇葩指揮方法，他在場邊提場時舉行巨型白板，板上有手寫的巨大數字，有「1、3、45」等，這些數字背後隱藏戰術密碼，多次見到日本球員依據白板的數字改變站位和踢法，包括末段荷蘭換入加強防守時，東瀛軍團採取針對性策略加強攻勢並取得入球。

透過巨型戰術通知球員換戰術

同時白板亦會顯示補時時間，確保球員完全掌握比賽的每個時刻，不會過於心急或太過放鬆，這個巨型數字白板亦成為日本逼和荷蘭的關鍵道具。