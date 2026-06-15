世界盃2026│利萊辛尼踢足90分鐘無參與入波 德國唯一無貢獻鋒將 網民：唔好再出佢！

周日(14日)美加墨世界盃E組首輪，德國7:1大勝庫拉索，有6名不同球員取得入球，幾乎每名守將都有貢獻。然而翼鋒利萊辛尼(Leroy Sane)踢足90分鐘沒有入球或助攻，更16次失去控球權，在皆大歡喜下斯人獨憔悴，網民亦不滿其演出，希望教練拿格斯文在之後的比賽不要派他上陣。

個個有貢獻 辛尼無參與入球

德國今場點點皆兵，正選前鋒夏維斯梅開二度；進攻中場穆斯亞拿有1球進帳；左翼域斯則交出1次助攻；後備上陣的鋒將丹尼斯烏達夫更收錄1入球2助攻；中場菲歷斯尼美查、中堅尼高舒洛達碧克、左閘尼敦布朗都打開入球帳戶；隊長兼右閘甘美治助攻2次，皆大歡喜。

網民叫拿格斯文唔好再派他上陣

然而正選踢足90分鐘的鋒將利萊辛尼斯人獨憔悴，沒有入球和助攻，3次射門都未能命中目標，當中錯失1次黃金機會，同時9次地面對抗僅贏4次，16次失去控球權，表現是整支德國最差。網民亦不滿其演出，呼籲向來重用他的德國教練拿格斯文回心轉意，不要再派他上陣，還有人揶揄：「他今場參與7次入球慶祝，非常忙碌！」