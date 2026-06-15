世界盃2026│德國大勝7:1現吉兆 曾連續4屆首場入4球以上都取得頭3名

德國周日(14日)在美加墨世界盃E組首輪大開殺戒，7:1大勝庫拉索。這場賽果對日耳曼軍團而言是絕佳吉兆，皆因球隊於2002至14年間共4屆世界盃，全部都在分組首場攻入4球或以上，結果悉數打入第3名，至少得到季軍，鋒將夏維斯矢言今場大勝令球隊信心大增。

02至14世盃連續4屆首場入4球或以上

過去兩屆世盃德國都在分組賽出局，今屆美加墨世界盃以一場7:1的大勝開局，是14世盃準決賽以相同比數擊敗巴西後，球隊在決賽周最大比數勝仗。同時這賽果亦是吉兆，球隊於2002至14世盃都在分組首仗攻入4球或以上，最終都有理想結局，02年首輪8:0大勝沙特阿拉伯，最後取得亞軍；06世盃第一場就以4:2贏哥斯達黎加，以季軍完成賽事；10世盃分組首輪4:0炒澳洲，同樣獲得季軍；14世盃首仗4:0贏葡萄牙，最終捧盃奪隊史第4座大力神盃。

夏維斯、紐亞滿意大勝開局

經歷兩屆低迷後，德國終在世盃舞台大勝重現霸氣，入球功臣之一夏維斯喜言：「今場的7:1，不可與2014年那場比賽相提並論。但現在以這樣的比數開啟這屆賽事，當然很特別，也給我們信心。」而德國陣中只有門將紐亞經歷過兩場7:1的比賽，他矢言：「巴西那場7:1是準決賽，今場只是小組賽首輪，對手是庫拉索，當然不一樣。但能夠以這樣的比數取勝，還是值得慶祝。」